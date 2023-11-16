https://sputnikarabic.ae/20231116/الدفاع-الإسرائيلية-انتهينا-من-السيطرة-على-غرب-مدينة-غزة-ونمر-الآن-بمرحلة-مناورة-1083214730.html

الدفاع الإسرائيلية: انتهينا من السيطرة على غرب مدينة غزة ونمر الآن بمرحلة مناورة

الدفاع الإسرائيلية: انتهينا من السيطرة على غرب مدينة غزة ونمر الآن بمرحلة مناورة

أعلن وزيرالدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهّره"، وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية،... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T15:55+0000

2023-11-16T15:55+0000

2023-11-16T15:55+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وفي السياق نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن دبابات إسرائيلية حاصرت مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، مشيرةً إلى أن طواقم الهلال الأحمر لا تستطيع الوصول إلى المرضى والجرحى.وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "الدبابات تحاصر مستشفى المعمداني في ظل وجود اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول إلى المصابين والجرحى".وجدير بالذكر، أن الجيش الإسرائيلي جدد عملياته في مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الخميس، مستهدفًا ما تقول قيادته إنه مركز قيادة تابع لـ"حماس" مختبئ في مجمع يؤوي أكثر من 2000 مدني.ونقل موقع "i24" الإسرائيلي، عن اللواء يارون فينكلمان، قائد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "نفذنا الليلة عملية مستهدفة لمستشفى الشفاء، ونحن مستمرون في المضي قدما".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231116/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-قررت-تخريب-قطاع-غزة-والتخلص-من-سكانه-بأي-طريقة-1083206652.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي