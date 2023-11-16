https://sputnikarabic.ae/20231116/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-واعتراض-3-فوق-البحر-الأسود-1083186225.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T05:09+0000
2023-11-16T05:09+0000
2023-11-16T05:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.