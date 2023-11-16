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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-واعتراض-3-فوق-البحر-الأسود-1083186225.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T05:09+0000
2023-11-16T05:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود

05:09 GMT 16.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
2 نوفمبر, 04:59 GMT
وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصورأمس, 22:44 GMT
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