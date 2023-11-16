https://sputnikarabic.ae/20231116/الرئيس-الصيني-إعادة-توحيد-الصين-وتايوان-أمر-لا-مفر-منه-1083185492.html
الرئيس الصيني: إعادة توحيد الصين وتايوان أمر لا مفر منه
الرئيس الصيني: إعادة توحيد الصين وتايوان أمر لا مفر منه
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة يتعين عليها دعم إعادة توحيد الصين مع تايوان السلمي والحتمي، والتوقف عن إمداد الجزيرة بالأسلحة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T00:19+0000
2023-11-16T00:19+0000
2023-11-16T00:19+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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بكين - سبوتنيك. وقال شي جين بينغ خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو: "يتعين على الولايات المتحدة أن تعبر عن موقفها حول عدم دعم استقلال تايوان بأفعال ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين".وأضاف: "الصين في نهاية المطاف سيتم إعادة توحيدها. إعادة التوحيد أمر لا مفر منه".وأكد شي جين بينغ أن قضية تايوان كانت دائما أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات الصينية الأمريكية.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الصيني-رصدنا-عبور-سفن-حربية-أمريكية-وكندية-بمضيق-تايوان-وسنظل-في-حالة-تأهب-قصوى-1082718733.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الرئيس الصيني: إعادة توحيد الصين وتايوان أمر لا مفر منه
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة يتعين عليها دعم إعادة توحيد الصين مع تايوان السلمي والحتمي، والتوقف عن إمداد الجزيرة بالأسلحة.
بكين - سبوتنيك
. وقال شي جين بينغ خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو: "يتعين على الولايات المتحدة أن تعبر عن موقفها حول عدم دعم استقلال تايوان بأفعال ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين".
وأضاف: "الصين في نهاية المطاف سيتم إعادة توحيدها. إعادة التوحيد أمر لا مفر منه".
وأكد شي جين بينغ أن قضية تايوان كانت دائما أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات الصينية الأمريكية.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه
في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.