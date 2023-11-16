بايدن معجب بسيارة الرئيس الصيني ويقارنها بـ"الوحش" الأمريكي... فيديو
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن ينتظر لتحية الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعجب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "هونشي"، والتي يعني اسمها "العلم الأحمر".
فقد اقترب الرئيس الأمريكي من سيارة الرئيس الصيني، لدى مغادرة موقع القمة التي جمعتهما في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، يوم أمس الأربعاء.
وأعرب بايدن عن إعجابه بالسيارة قائلا: "يا لها من سيارة جميلة".
After the meeting between the heads of state of China and the US on Wednesday, US President Biden escorted Chinese President Xi to the car, and they bid farewell to each other. pic.twitter.com/CfbJvPPQEG— Global Times (@globaltimesnews) November 16, 2023
فرد عليه الرئيس الصيني: "سيارتي "هونشي" مصنوعة في الصين. افتحها، انظر إلى الداخل".
فأجاب بايدن: "تشبه كاديلاك التي تقف لدينا هناك. في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج، تتبعني هذه السيارة. هل تعرف ماذا يسمونها؟ "الوحش"".