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https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-معجب-بسيارة-الرئيس-الصيني-ويقارنها-بـالوحش-الأمريكي-فيديو-1083196659.html
بايدن معجب بسيارة الرئيس الصيني ويقارنها بـ"الوحش" الأمريكي... فيديو
بايدن معجب بسيارة الرئيس الصيني ويقارنها بـ"الوحش" الأمريكي... فيديو
أعجب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "هونشي"، والتي يعني اسمها "العلم الأحمر". 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T09:57+0000
2023-11-16T09:57+0000
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فقد اقترب الرئيس الأمريكي من سيارة الرئيس الصيني، لدى مغادرة موقع القمة التي جمعتهما في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، يوم أمس الأربعاء.وأعرب بايدن عن إعجابه بالسيارة قائلا: "يا لها من سيارة جميلة".فرد عليه الرئيس الصيني: "سيارتي "هونشي" مصنوعة في الصين. افتحها، انظر إلى الداخل".فأجاب بايدن: "تشبه كاديلاك التي تقف لدينا هناك. في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج، تتبعني هذه السيارة. هل تعرف ماذا يسمونها؟ "الوحش"".
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بايدن معجب بسيارة الرئيس الصيني ويقارنها بـ"الوحش" الأمريكي... فيديو

09:57 GMT 16.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن ينتظر لتحية الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتظر لتحية الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعجب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "هونشي"، والتي يعني اسمها "العلم الأحمر".
فقد اقترب الرئيس الأمريكي من سيارة الرئيس الصيني، لدى مغادرة موقع القمة التي جمعتهما في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، يوم أمس الأربعاء.
وأعرب بايدن عن إعجابه بالسيارة قائلا: "يا لها من سيارة جميلة".
فرد عليه الرئيس الصيني: "سيارتي "هونشي" مصنوعة في الصين. افتحها، انظر إلى الداخل".
فأجاب بايدن: "تشبه كاديلاك التي تقف لدينا هناك. في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج، تتبعني هذه السيارة. هل تعرف ماذا يسمونها؟ "الوحش"".
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