https://sputnikarabic.ae/20231116/بعد-اقتحامها-لمجمع-الشفاء-الطبي-هل-فشلت-إسرائيل-عسكريا-و-استخباراتيا-في-غزة-1083212664.html

بعد اقتحامها لـ"الشفاء".. هل فشلت إسرائيل عسكريا واستخباريا في غزة؟

بعد اقتحامها لـ"الشفاء".. هل فشلت إسرائيل عسكريا واستخباريا في غزة؟

بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وعدم إثبات روايته بوجود حركة "حماس" فيه واتخاذ المقاومة أسفل مبانيه مركزًا عملياتيًا لها، تزايدت... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T15:10+0000

2023-11-16T15:10+0000

2023-11-16T15:10+0000

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بعد اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي، هل فشلت إسرائيل عسكريا و استخباراتيا في غزة؟ بعد اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي، هل فشلت إسرائيل عسكريا و استخباراتيا في غزة؟

فرنسا أعربت عن قلقها، وأكدت الخارجية أنه لا يجوز استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، مشددة على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.رئيس الوزراء الإسباني دعا إسرائيل إلى وضع حد للقتل الأعمى للفلسطينيين في غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.أما منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، فقد طالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف "المذبحة" في غزة.الولايات المتحدة حاولت التملص من دورها في إعطاء الضوء الأخضر لاقتحام المستشفى، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن بلاده لم تمنح إسرائيل الموافقة على اقتحام مجمع الشفاء.في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، جمال فهمي، إن "ما قامت به إسرائيل في حربها على غزة تجلّت في اقتحام مستشفى الشفاء بعد حصارها أكثر من ستة أيام. وأوضح أن إسرائيل تحاول التغطية على عجزها في اقتلاع الشعب الفلسطيني عن أرضه بالإبادة الجماعية، وبدعايا وحجج واهية أظهرها اقتحام مشفى الشفاء، لكنه لم يجد شيئا يدّعيه ومن خلفه واشنطن".من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، أمجد أبو العز، إن إسرائيل حاولت الوصول لرمز من رموز السيطرة والتحكم لدى حركة حماس، وبالتالي وصولهم إلى هذا المكان كان لتسويق روايتهم للمجتمع الإسرائيلي على أنه إنجاز.ولفت إلى أن إسرائيل تحاول الزحف نحو وسط قطاع غزة للبحث عن المحتجزين لدى حركة حماس، والبحث عن شيء جديد تسوقه للمجتمع الإسرائيلي.ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، كل الحجج الإسرائيلية فيما يخص المواقع التي قصفت لا مبرر لها أمام العالم، مبينا أن كل ما حاول الجيش الإسرائيلي فعله بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي يعد مبررًا غير صادق لروايته التي فشل في إثباتها، ولا تبرر كل ما يقوم به بحق الشعب الفلسطيني.

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ملفات ساخنة, аудио, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم