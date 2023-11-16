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https://sputnikarabic.ae/20231116/بكين-وواشنطن-تتفقان-على-استعادة-الاتصالات-العسكرية-بين-جيشي-البلدين-على-أعلى-مستوى-1083185638.html
بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الخميس، بأن الصين والولايات المتحدة، اتفقتا على استعادة التواصل بين جيشي البلدين على أعلى مستوى. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T00:59+0000
2023-11-16T00:59+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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بكين - سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين المركزي في ختام المحادثات التي أجراها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو أن "رئيسي البلدين اتفقا على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين الجيشين على أساس المساواة والاحترام، وكذلك استئناف اجتماعات العمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، واجتماعات آلية التشاور الأمريكي الصيني حيال الأمن العسكري في البحر".وكان البيت الأبيض قد أعلن عقد اجتماع بين بايدن وشي جين بينغ، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو، حيث تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).يُذكر أن الصين علقت في أغسطس/آب الماضي تعاونها مع الولايات المتحدة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاتصالات العسكرية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك، نانسي بيلوسي إلى تايوان.وأدانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، واعتبرت الخطوة دعما أميركيا للنزعة الانفصالية لتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الرئيس-الصيني-إعادة-توحيد-الصين-وتايوان-أمر-لا-مفر-منه-1083185492.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى

00:59 GMT 16.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الخميس، بأن الصين والولايات المتحدة، اتفقتا على استعادة التواصل بين جيشي البلدين على أعلى مستوى.
بكين - سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين المركزي في ختام المحادثات التي أجراها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو أن "رئيسي البلدين اتفقا على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين الجيشين على أساس المساواة والاحترام، وكذلك استئناف اجتماعات العمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، واجتماعات آلية التشاور الأمريكي الصيني حيال الأمن العسكري في البحر".
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
الرئيس الصيني: إعادة توحيد الصين وتايوان أمر لا مفر منه
00:19 GMT
وكان البيت الأبيض قد أعلن عقد اجتماع بين بايدن وشي جين بينغ، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو، حيث تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).
يُذكر أن الصين علقت في أغسطس/آب الماضي تعاونها مع الولايات المتحدة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاتصالات العسكرية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك، نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وأدانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، واعتبرت الخطوة دعما أميركيا للنزعة الانفصالية لتايوان.
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