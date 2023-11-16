تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:59 GMT 16.11.2023
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك واعتراض 3 فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".