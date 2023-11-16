تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أن قواته بدأت في اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:22 GMT 16.11.2023
08:21 GMT 16.11.2023
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة خمسة إسرائيليين في إطلاق نار قرب بيت لحم
07:40 GMT 16.11.2023
الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، بدعوى أنه كان يُستخدم كقاعدة للإرهاب
07:26 GMT 16.11.2023
قصف إسرائيلي متكرر لحي النصيرات وحي الزيتون في غزة
07:25 GMT 16.11.2023
قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق في قطاع غزة
07:05 GMT 16.11.2023
07:03 GMT 16.11.2023
نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل
05:54 GMT 16.11.2023
الرئيس الإسرائيلي: إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في السلطة في قطاع غزة
أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، أن بلاده لا يمكنها ترك "فراغ" في قطاع غزة، وسيتعين عليها الاحتفاظ بـ "قوى قوية"، في المستقبل القريب.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن الرئيس الإسرائيلي قوله: "إذا انسحبنا، فمن سيصل إلى السلطة؟ لا يمكننا ترك فراغ. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية [آلية الحكم]. هناك العديد من الأفكار في الأفق. لكن لا أحد يريد إعادة غزة إلى قاعدة إرهابية".
وأضاف هرتسوغ: "تناقش الحكومة "إجراءات جادة" مع قبرص، لإيصال المساعدات [إلى قطاع غزة]، عن طريق البحر".
05:48 GMT 16.11.2023
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لا يمكن لمجلس الأمن الدفاع عن فترات الهدنة الإنسانية ما لم نستعد المختطفين
05:46 GMT 16.11.2023
الرئيس الإسرائيلي يعلن أنه يتم مناقشة تدابير مشتركة مع قبرص لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر
05:19 GMT 16.11.2023
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي لمسجد الأمين في منطقة السطر الغربي بخان يونس بقطاع غزة
04:14 GMT 16.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال معارك في قطاع غزة
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تقدر بنحو 21 طنا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تقدر بنحو 21 طنا.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة... لقد أقلعت طائرة من طراز إل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي إلى مطار مدينة العريش".
وأضافت الطوارئ الروسية أن المساعدات الإنسانية تشمل أدوات إنارة للطوارئ، ومولدات طاقة، وأدوية وطعام.
02:30 GMT 16.11.2023
إعلام فلسطيني: سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية وقصف مدفعي شمال وشرق غزة
02:06 GMT 16.11.2023
إعلام فلسطيني: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمحطة وقود لجأ إليها نازحون بغزة
01:52 GMT 16.11.2023
الرئيس الأمريكي: أفعل كل ما في وسعي لإخراج الرهائن من غزة، وهذا لا يعني تدخل الجيش الأمريكي
01:52 GMT 16.11.2023
الرئيس الأمريكي: لن أكشف عن المعلومات الاستخباراتية بشأن استخدام حماس لمستشفيات غزة
01:38 GMT 16.11.2023
بايدن: الحرب في غزة ستتوقف عندما تُنزع قدرات حماس العسكرية
01:37 GMT 16.11.2023
بايدن: القصف الإسرائيلي العشوائي غير مقبول
01:36 GMT 16.11.2023
بايدن: طلبنا من إسرائيل الحذر في سلوكها العسكري في غزة