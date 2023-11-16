تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور

الرئيس الإسرائيلي: إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في السلطة في قطاع غزة

أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، أن بلاده لا يمكنها ترك "فراغ" في قطاع غزة، وسيتعين عليها الاحتفاظ بـ "قوى قوية"، في المستقبل القريب.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن الرئيس الإسرائيلي قوله: "إذا انسحبنا، فمن سيصل إلى السلطة؟ لا يمكننا ترك فراغ. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية [آلية الحكم]. هناك العديد من الأفكار في الأفق. لكن لا أحد يريد إعادة غزة إلى قاعدة إرهابية".

وأضاف هرتسوغ: "تناقش الحكومة "إجراءات جادة" مع قبرص، لإيصال المساعدات [إلى قطاع غزة]، عن طريق البحر".