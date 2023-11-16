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https://sputnikarabic.ae/20231116/حارس-أردوغان-الشخصي-يقتل-نحلة-حطت-على-كتف-الرئيس-التركي-فيديو---1083197007.html
حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو
حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو
تمكن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من "تحييد" نحلة هبطت على ظهر الرئيس التركي. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T10:11+0000
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ويظهر الفيديو لحظة رصد الحارس الشخصي للرئيس التركي النحلة التي هبطت على كتفه، ومن ثم قام الحارس الشخصي بالتقرب من كتف الرئيس التركي محاولا إزالة النحلة منه، وبعدها قام بتحييدها مباشرة.وبحسب قناة "هالك" التركية، حدث ذلك خلال كلمة أردوغان في اجتماع للحزب في مبنى مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، حيث انتقد بشدة القيادة الإسرائيلية.وذكرت القناة التلفزيونية أن "نحلة هبطت على كتف أردوغان، وتدخل حارسه الشخصي بـ"ردة فعل سرية" و"تحييدها".
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أخبار تركيا اليوم, العالم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, العالم, نادي الفيديو

حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو

10:11 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 16.11.2023)
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
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تمكن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من "تحييد" نحلة هبطت على ظهر الرئيس التركي.
ويظهر الفيديو لحظة رصد الحارس الشخصي للرئيس التركي النحلة التي هبطت على كتفه، ومن ثم قام الحارس الشخصي بالتقرب من كتف الرئيس التركي محاولا إزالة النحلة منه، وبعدها قام بتحييدها مباشرة.
وبحسب قناة "هالك" التركية، حدث ذلك خلال كلمة أردوغان في اجتماع للحزب في مبنى مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، حيث انتقد بشدة القيادة الإسرائيلية.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "نحلة هبطت على كتف أردوغان، وتدخل حارسه الشخصي بـ"ردة فعل سرية" و"تحييدها".
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