https://sputnikarabic.ae/20231116/حارس-أردوغان-الشخصي-يقتل-نحلة-حطت-على-كتف-الرئيس-التركي-فيديو---1083197007.html
حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو
حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو
تمكن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من "تحييد" نحلة هبطت على ظهر الرئيس التركي. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T10:11+0000
2023-11-16T10:11+0000
2023-11-16T10:15+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
ويظهر الفيديو لحظة رصد الحارس الشخصي للرئيس التركي النحلة التي هبطت على كتفه، ومن ثم قام الحارس الشخصي بالتقرب من كتف الرئيس التركي محاولا إزالة النحلة منه، وبعدها قام بتحييدها مباشرة.وبحسب قناة "هالك" التركية، حدث ذلك خلال كلمة أردوغان في اجتماع للحزب في مبنى مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، حيث انتقد بشدة القيادة الإسرائيلية.وذكرت القناة التلفزيونية أن "نحلة هبطت على كتف أردوغان، وتدخل حارسه الشخصي بـ"ردة فعل سرية" و"تحييدها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, العالم, نادي الفيديو
حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديو
10:11 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 16.11.2023)
تمكن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من "تحييد" نحلة هبطت على ظهر الرئيس التركي.
ويظهر الفيديو لحظة رصد الحارس الشخصي للرئيس التركي النحلة التي هبطت على كتفه، ومن ثم قام الحارس الشخصي بالتقرب من كتف الرئيس التركي محاولا إزالة النحلة منه، وبعدها قام بتحييدها مباشرة.
وبحسب قناة "هالك" التركية، حدث ذلك خلال كلمة أردوغان في اجتماع للحزب في مبنى مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، حيث انتقد بشدة القيادة الإسرائيلية.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "نحلة هبطت على كتف أردوغان، وتدخل حارسه الشخصي بـ"ردة فعل سرية" و"تحييدها".