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https://sputnikarabic.ae/20231116/خبير-شؤون-إسرائيلية-تهجير-الفلسطينيين-إلى-جنوب-قطاع-غزة-ضاعف-من-مشكلة-الاحتلال-1083220833.html
خبير شؤون إسرائيلية: تهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة ضاعف من مشكلة الاحتلال
خبير شؤون إسرائيلية: تهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة ضاعف من مشكلة الاحتلال
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي ضاعف مشكلته في قطاع غزة، بتهجير السكان إلى الجنوب، وكان... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T21:13+0000
2023-11-16T21:13+0000
حصري
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم العربي
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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التهجير ضاعف المشكلة الأساسية التي تتعلق بالكثافة السكانية وأن فصائل المقاومة تحتمي وسطها، فبعد هدم المنازل والبنى التحتية للشمال والتهجير، من المقرر أن يتجه إلى الجنوب.وأوضح أن إسرائيل أظهرت وجهها الحقيقي بعد ارتكابها مجازر في الضفة وهدم صرح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الضفة، ما يعني أنها تستهدف الخصوم السياسيين للمقاومة وحركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل أثبتت للعالم بأن أزمتها لم تكن حركة حماس، بل مع الأطفال الذين تخشى من انضمامهم بعد الكبر إلى المقاومة.وطالب أنور العالم والمجتمع الدولي بضرورة التعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو بشكل أكثر حدة وشدة وسرعة، حيث مرور كل دقيقة يخلف الكثير من دماء الأبرياء من الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة.ودعا الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سكان وأهالي الأحياء الشرقية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى إخلاء منازلهم.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القوات الجوية الإسرائيلية، وزعت منشورات على الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، تطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.وأشارت الإذاعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن تلك الخطوة العسكرية الإسرائيلية، تهدف إلى التوسع المتوقع في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستذهب إلى أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن لدى حركة حماس".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-قررت-تخريب-قطاع-غزة-والتخلص-من-سكانه-بأي-طريقة-1083206652.html
https://sputnikarabic.ae/20231115/غالانت-ذاهبون-إلى-أي-عملية-تؤدي-إلى-إنقاذ-الرهائن-ولو-كانت-برية-1083181351.html
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حصري, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
حصري, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي

خبير شؤون إسرائيلية: تهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة ضاعف من مشكلة الاحتلال

21:13 GMT 16.11.2023
© AP Photo / Abed Khaledوصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
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حصري
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي ضاعف مشكلته في قطاع غزة، بتهجير السكان إلى الجنوب، وكان مخطئًا في حساباته.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التهجير ضاعف المشكلة الأساسية التي تتعلق بالكثافة السكانية وأن فصائل المقاومة تحتمي وسطها، فبعد هدم المنازل والبنى التحتية للشمال والتهجير، من المقرر أن يتجه إلى الجنوب.
وأوضح أن إسرائيل أظهرت وجهها الحقيقي بعد ارتكابها مجازر في الضفة وهدم صرح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الضفة، ما يعني أنها تستهدف الخصوم السياسيين للمقاومة وحركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل أثبتت للعالم بأن أزمتها لم تكن حركة حماس، بل مع الأطفال الذين تخشى من انضمامهم بعد الكبر إلى المقاومة.
وطالب أنور العالم والمجتمع الدولي بضرورة التعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو بشكل أكثر حدة وشدة وسرعة، حيث مرور كل دقيقة يخلف الكثير من دماء الأبرياء من الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خانيونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل قررت تخريب قطاع غزة والتخلص من سكانه بأي طريقة
12:53 GMT
ودعا الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سكان وأهالي الأحياء الشرقية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى إخلاء منازلهم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القوات الجوية الإسرائيلية، وزعت منشورات على الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، تطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.
وأشارت الإذاعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن تلك الخطوة العسكرية الإسرائيلية، تهدف إلى التوسع المتوقع في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستذهب إلى أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن لدى حركة حماس".
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
غالانت: ذاهبون إلى أي عملية تؤدي إلى إنقاذ الرهائن ولو كانت برية
أمس, 18:04 GMT
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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