https://sputnikarabic.ae/20231116/رئيس-جنوب-أفريقيا-يجب-على-الجنائية-الدولية-التحقيق-بالجرائم-الإسرائيلية-في-فلسطين-1083212508.html

رئيس جنوب أفريقيا: يجب على الجنائية الدولية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين

رئيس جنوب أفريقيا: يجب على الجنائية الدولية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين

دعا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية "جرائم الحرب" التي تحدث في المنطقة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T14:49+0000

2023-11-16T14:49+0000

2023-11-16T14:49+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال رامافوزا للصحفيين في قطر: "ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما يحدث، لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية، جريمة حرب تحدث"، مؤكدًا على ما حدث في مستشفى "الشفاء"، "وخصوصا، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما، وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل للتوقف الفوري عما تفعله".واعتبر المختص في الشؤون الإسرائيلية، محمد هلسة، أن "الموافقة على هدنة مؤقتة في قطاع غزة خلال هذه المرحلة "انتحار سياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".وقال إن "نتنياهو لا يستطيع الإقدام على هذه الخطوة، من غير أن تحصد حكومته إنجازا سياسيا وعسكريا بإمكانه تقديمه للمجتمع الإسرائيلي المشحون بالغضب، لذلك يتملّص من هذه الهدنة، رغم المطالبات الدولية بتطبيقها في ظل المجازروالإبادة الجماعية في غزة".تجاوز عدد القتلى من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 11.5 ألف شخص، وأصيب أكثر من 29 ألف شخص.وفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو 150 إسرائيليا من قبل حماس. وأكّدت الحركة نفسها أن هناك نحو 200-250 سجينا في قطاع غزة.وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة" الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

https://sputnikarabic.ae/20231116/قيادي-فلسطيني-ندعو-مجلس-الأمن-الدولي-لاتخاذ-قرار-ملزم-بوقف-إطلاق-النار-وفتح-الممرات-في-غزة--1083210918.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي