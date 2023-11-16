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رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في كردستان العراق يتحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي

رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في كردستان العراق يتحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي

استضافت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" خلال مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام المقام في أبو ظبي، الدكتور جوتيار عادل، رئيس دائرة الإعلام... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T09:17+0000

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بداية، وجّه رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق، التهنئة لوكالة "سبوتنيك" لما تقدمه من معلومات وأخبار جذبت الكثيرين إلى متابعة الموقع الخاص بالوكالة. وتحدث عن الحضور الكبير لوكالات الإعلام في هذا الحدث، وما الذي يقدمه هذا الحدث من ضرورة تكاتف أطراف كل الإعلام الحكومي وغيرها للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات.وقال عادل: "هذا المؤتمر يؤكد على عدة قضايا مثل قضايا الشباب والتربية والتأثير المناخي. نحن نعيش في فضاء ممتلئ بالمعلومات ومصادر المعلومات، وهذا ما يدفع بالجهات المختصة لنقل ما هو مناسب للجمهور. لكل مؤسسة خصوصيتها ولابد من إيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة العراقيل التي تؤثر على الإعلام ككل".وأكد: "نثمن جهود القائمين على هذا الكونغرس، وهذا عمل كبير ويوجد حضور كبير، وكل ما زادت مثل هذه المؤتمرات سيساهم في حل مشاكل الإعلام . أحد الأمور المطروحة الآن هو كيف سيكون الإعلام ومستقبله، في ظل هذا التطور الهائل بمجال المعلومات والتقنية".ووفقا له، فإن عقد مثل هذه المؤتمرات مهم لاستشراف المستقبل والتعاون لحل بعض العراقيل، ولتطوير إعلام هادف وصادق.وحول الذكاء الاصطناعي، قال عادل: "لا يمكننا أن نقف بوجهه وبوجه تطوره ولكن العمل لتحسين هذا التطور نحو خدمة المجتمع والمستمع، وهذا هدف كل مؤسسة حكومية"، مشيرا إلى أن "دور الإعلام هو نقل الصورة لتكون في خدمة المجتمع وما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للمجتمع".ونوه بأن "الحضور الإعلامي الكبير في هذا المنتدى سيساهم أن نتعاون لحل بعض القضايا مثل التغيير المناخي على سبيل المثال، وهذه قضية نقوم بالحديث عنها في المنتدى. ويجب أن تتكافل جميع المؤسسات حتى غير الحكومية لإنتاج محتوى صادق وجيد يستفيد منه المجتمع في النهاية".وشدد على أنه "من خلال هذه المؤتمرات يمكننا التعاون، ونريد أن نساهم في هذا التطور، وقد قمنا بعدد من الأمور التقنية والرقمنة كتصريح الحصول على فيزا ورقمنة وتسجيل الشركات. التطور التكنولوجي ملك جميع الشعوب والكل يتكافل لأجل منع استخدام تكنولوجيا بالشكل غير الصحيح. ولدينا الرغبة بالتعاون مع الدول التي تملك اهتمامات مشتركة كروسيا، لاستخدام الذكاء الصناعي لخدمة المواطن". وأشار: "واجهنا تحديات تتعلق في تطوير التكنولوجيا ممثلة بالبنية التحتية، لتقوم الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات لكل مشروع نقوم به، وواجهنا تحدي يتعلق بتوعية المواطن بأهمية الرقمنة، بالإضافة للأمن السيبراني لحفظ المعلومات وقد قطعنا شوطا جيدا ويوجد أمامنا طريق طويل لنصل لما نريده".وخلص رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، إلى أن "الصحافة حاليا تشهد فضاء واسعا جدا وكل شخص يمكن أن يكون صحفيا لما يمتلكه من تكنولوجيا تبدأ من هاتف ذكي لصنع قصة محددة لينتشر بشكل كبير. التطور التكنولوجي ساهم بتحرر الصحافة. وهذا المؤتمر أشار لقضايا مثل الأخبار الكاذبة ومشاكل المصادر. العالم يجب أن يكون حياديا وأن يسعى لتأمين الأمن والاستقرار، والإعلام اليوم له تأثير كبير على الحياة العامة، ويجب أن يتم الاتفاق على معايير عامة. وكل الإعلام اليوم مسؤول عن نقل صورة حقيقية تكون بمصلحة المجتمعات ككل وتسعى للأمن والاستقرار".وأجاب عادل على سؤال حول ما يتعرض له الصحفيون المشاركون بتغطية أحداث غزة، قائلا: "لا بد أن تكون هناك حماية للصحفيين وهناك اتفاقات دولية حول ذلك، ولابد من احترام العمل الصحفي، والصحفي لا يحمل سلاحا يحمل كاميرا لنقل الصورة. ونحن مع حرية الصحافة ونطالب بحمايتهم كما هو متبع في جميع دول العالم".

https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-الكونغرس-العالمي-للإعلام-لـ-سبوتنيك-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-استراتيجية-ومهمة-1083143228.html

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