https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-ترسل-دفعة-جديدة-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1083194537.html
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة قامت بإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وسيتم تسليم... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T09:09+0000
2023-11-16T09:09+0000
2023-11-16T09:09+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار قطاع غزة
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وقالت الخدمة الصحفية: "سلمت طائرة إيل-76 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية دفعةً أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتم تنظيم المساعدة الروسية بإيعاز من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني".يشار إلى أنه سيتم نقل الشحنة الإنسانية التي تزن نحو 21 طنا إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيعيدون توجيه المساعدات الروسية إلى سكان قطاع غزة.مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يجدد-عملياته-في-مستشفى-الشفاء-ويدمر-منزل-إسماعيل-هنية-1083190526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار قطاع غزة
روسيا, العالم العربي, أخبار قطاع غزة
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة قامت بإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وسيتم تسليم نحو 21 طنًا إلى الهلال الأحمر المصري.
وقالت الخدمة الصحفية: "سلمت طائرة إيل-76 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية دفعةً أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتم تنظيم المساعدة الروسية بإيعاز من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني".
يشار إلى أنه سيتم نقل الشحنة الإنسانية التي تزن نحو 21 طنا إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيعيدون توجيه المساعدات الروسية إلى سكان قطاع غزة.
مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.