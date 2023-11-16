https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-هجومية-بالطباعة-الثلاثية-الأبعاد-1083195994.html
روسيا تطور طائرة مسيرة هجومية بالطباعة الثلاثية الأبعاد
روسيا تطور طائرة مسيرة هجومية بالطباعة الثلاثية الأبعاد
يقوم مكتب التصميم "سبيكتر" في نوفوسيبيرسك بتطوير طائرة مسيرة هجومية، والتي يمكن إنتاجها مباشرة على خط المواجهة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T09:41+0000
2023-11-16T09:41+0000
2023-11-16T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_2d27950ff40b11b090f7ab8c7e1245eb.jpg
وقال أندريه براتينكوف، المدير التنفيذي لشركة "سبيكتر"، لوسائل إعلام روسية: "نحن نصنع هيكل طائرة بالطباعة الثلاثية الأبعاد. نحضر إلى الجبهة طابعة صناعية بقياس متر في متر واحد، والتي تناسب أي سيارة ركاب، ونقم بطباعة هذه الطائرات".ويمكن استخدام قطع البلاستيك كمواد خام للإنتاج.وتابع براتينكوف: "يتم استخدام قطع البلاستيك الصغيرة، والشظايا - وبعبارة أخرى، مواد قابلة لإعادة التدوير. يتم وضع البلاستيك في كسارة، ثم يطحن، ثم تتم الطباعة وبعد ذلك يحلق. إنه شيء يشبه الإنتاج الخالي من النفايات".وسيكون مدى طيران الطائرة المسيرة 30 كيلومترا، وستكون قادرة على رفع 10 كيلوغرامات من الحمولة في الجو. يتكون الجهاز بالكامل تقريبًا من أجزاء محلية.وأشار براتينكوف إلى أنه "تم شراء بعض مكونات وحدة التحكم في الطيران في الصين، لكن المعالج الرئيسي والمحرك والمروحة روسية الصنع. وبناء على ذلك، نقوم بتوطين إنتاج جميع مكونات الطائرات المسيرة في روسيا قدر الإمكان".وبفضل المواد الخام الرخيصة وأدوات التحكم اليدوي، ستكون تكلفة الطائرة المسيرة منخفضة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/قذيفة-روسية-تحدث-فجوة-ضخمة-بمدرعة-سترايكر-الأمريكية-صور--1083187752.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffdbd9f621ce3da6f2a0559637e7aa91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا تطور طائرة مسيرة هجومية بالطباعة الثلاثية الأبعاد
يقوم مكتب التصميم "سبيكتر" في نوفوسيبيرسك بتطوير طائرة مسيرة هجومية، والتي يمكن إنتاجها مباشرة على خط المواجهة.
وقال أندريه براتينكوف، المدير التنفيذي لشركة "سبيكتر"، لوسائل إعلام روسية: "نحن نصنع هيكل طائرة بالطباعة الثلاثية الأبعاد. نحضر إلى الجبهة طابعة صناعية بقياس متر في متر واحد، والتي تناسب أي سيارة ركاب، ونقم بطباعة هذه الطائرات".
ويمكن استخدام قطع البلاستيك كمواد خام للإنتاج.
وتابع براتينكوف: "يتم استخدام قطع البلاستيك الصغيرة، والشظايا - وبعبارة أخرى، مواد قابلة لإعادة التدوير. يتم وضع البلاستيك في كسارة، ثم يطحن، ثم تتم الطباعة وبعد ذلك يحلق. إنه شيء يشبه الإنتاج الخالي من النفايات".
وسيكون مدى طيران الطائرة المسيرة 30 كيلومترا، وستكون قادرة على رفع 10 كيلوغرامات من الحمولة في الجو. يتكون الجهاز بالكامل تقريبًا من أجزاء محلية.
وأشار براتينكوف إلى أنه "تم شراء بعض مكونات وحدة التحكم في الطيران في الصين، لكن المعالج الرئيسي والمحرك والمروحة روسية الصنع. وبناء على ذلك، نقوم بتوطين إنتاج جميع مكونات الطائرات المسيرة في روسيا قدر الإمكان".
وبفضل المواد الخام الرخيصة وأدوات التحكم اليدوي، ستكون تكلفة الطائرة المسيرة منخفضة.