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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/ستولتنبرغ-الوضع-في-أوكرانيا-أصعب-مما-كان-متوقعا-1083220214.html
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن الوضع على جبهات العملية الخاصة أكثر تعقيدًا مما بدا في ذلك الوقت. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T20:20+0000
2023-11-16T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح ستولتنبرغ أنه يجب على الناتو أن يدرك حقيقة أن الوضع ليس في صالح نظام كييف، في حين أن الجيش الروسي يعزز قدراته ويهاجم بنشاط.و ذكرت بوابة المعلومات الأمريكية، في وقت سابق، مرة أخرى، أن القادة الغربيين حذروا سرًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن الوقت لم يكن في صالح بلاده.ووافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون بشأن تمويل حكومة البلاد دون تخصيص مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وتنص الوثيقة على تخصيص الأموال للبرامج الفيدرالية حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231116/جندي-أوكراني-يستسلم-للقوات-المسلحة-الروسية-عبر-تلغرام-1083219521.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا

20:20 GMT 16.11.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن الوضع على جبهات العملية الخاصة أكثر تعقيدًا مما بدا في ذلك الوقت.
وأوضح ستولتنبرغ أنه يجب على الناتو أن يدرك حقيقة أن الوضع ليس في صالح نظام كييف، في حين أن الجيش الروسي يعزز قدراته ويهاجم بنشاط.
وأكد ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي لا يمكنه أن يسمح لروسيا بالفوز، لأن ذلك "سيكون سيئا للحلف"، وفي الوقت نفسه، فهو مقتنع بأن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كييف.
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
19:47 GMT
و ذكرت بوابة المعلومات الأمريكية، في وقت سابق، مرة أخرى، أن القادة الغربيين حذروا سرًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن الوقت لم يكن في صالح بلاده.
ووافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون بشأن تمويل حكومة البلاد دون تخصيص مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وتنص الوثيقة على تخصيص الأموال للبرامج الفيدرالية حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2024.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
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