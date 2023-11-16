https://sputnikarabic.ae/20231116/ستولتنبرغ-الوضع-في-أوكرانيا-أصعب-مما-كان-متوقعا-1083220214.html
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن الوضع على جبهات العملية الخاصة أكثر تعقيدًا مما بدا في ذلك الوقت. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T20:20+0000
2023-11-16T20:20+0000
2023-11-16T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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وأوضح ستولتنبرغ أنه يجب على الناتو أن يدرك حقيقة أن الوضع ليس في صالح نظام كييف، في حين أن الجيش الروسي يعزز قدراته ويهاجم بنشاط.و ذكرت بوابة المعلومات الأمريكية، في وقت سابق، مرة أخرى، أن القادة الغربيين حذروا سرًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن الوقت لم يكن في صالح بلاده.ووافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون بشأن تمويل حكومة البلاد دون تخصيص مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وتنص الوثيقة على تخصيص الأموال للبرامج الفيدرالية حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231116/جندي-أوكراني-يستسلم-للقوات-المسلحة-الروسية-عبر-تلغرام-1083219521.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا أصعب مما كان متوقعا
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن الوضع على جبهات العملية الخاصة أكثر تعقيدًا مما بدا في ذلك الوقت.
وأوضح ستولتنبرغ أنه يجب على الناتو أن يدرك حقيقة أن الوضع ليس في صالح نظام كييف، في حين أن الجيش الروسي يعزز قدراته ويهاجم بنشاط.
وأكد ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي لا يمكنه أن يسمح لروسيا بالفوز، لأن ذلك "سيكون سيئا للحلف"، وفي الوقت نفسه، فهو مقتنع بأن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كييف.
و ذكرت بوابة المعلومات الأمريكية، في وقت سابق، مرة أخرى، أن القادة الغربيين حذروا سرًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
، من أن الوقت لم يكن في صالح بلاده.
ووافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون بشأن تمويل حكومة البلاد دون تخصيص مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا، وتنص الوثيقة على تخصيص الأموال للبرامج الفيدرالية حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2024.