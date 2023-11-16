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https://sputnikarabic.ae/20231116/لحظة-استدراج-جنود-إسرائيليين-إلى-فتحة-نفق-مفخخ-قبل-تفجيرهم-داخله-1083219802.html
لحظة استدراج جنود إسرائيليين إلى فتحة نفق مفخخ قبل تفجيرهم داخله
لحظة استدراج جنود إسرائيليين إلى فتحة نفق مفخخ قبل تفجيرهم داخله
نشرت "كتائب القسام" العسكرية، التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتفخيخ مدخل أحد الأنفاق في "بيت حانون"، واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إليه، قبل... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T20:04+0000
2023-11-16T20:04+0000
قطاع غزة
غزة
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طوفان الأقصى
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وأفادت "القسام" في بيان مقتضب، بأن الجيش الإسرائيلي قد اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 5 من "الرتب العسكرية العالية"من لواء نخبة الاحتياط، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، دون أن يحدد مكان مقتلهم، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن التحقيقات الأولية كشفت أنهم "قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ قرب مسجد في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".
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قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, نادي الفيديو, طوفان الأقصى
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, نادي الفيديو, طوفان الأقصى

لحظة استدراج جنود إسرائيليين إلى فتحة نفق مفخخ قبل تفجيرهم داخله

20:04 GMT 16.11.2023
© flickr.comنفق - صورة أرشيفية
نفق - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© flickr.com
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نشرت "كتائب القسام" العسكرية، التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لتفخيخ مدخل أحد الأنفاق في "بيت حانون"، واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إليه، قبل تفجيره وهم داخله.
وأفادت "القسام" في بيان مقتضب، بأن الجيش الإسرائيلي قد اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 5 من "الرتب العسكرية العالية"من لواء نخبة الاحتياط، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، دون أن يحدد مكان مقتلهم، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن التحقيقات الأولية كشفت أنهم "قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ قرب مسجد في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".
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