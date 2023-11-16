https://sputnikarabic.ae/20231116/لماذا-لا-ترد-إسرائيل-على-صواريخ-اليمن-المتحدث-العسكري-يجيب-ويلمح-إلى-السعودية-1083219916.html
لماذا لا ترد إسرائيل على صواريخ اليمن... المتحدث العسكري يجيب ويلمح إلى السعودية
لماذا لا ترد إسرائيل على صواريخ اليمن... المتحدث العسكري يجيب ويلمح إلى السعودية
سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، عن عدم الرد على إطلاق "أنصار الله" اليمنية للصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T20:07+0000
2023-11-16T20:07+0000
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وسأل أحد الصحفيين هاغاري: "كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تطلق علينا صواريخ بعيدة المدى ولا نرد؟ ففي نهاية المطاف، في سوريا ولبنان نرد على كل صاروخ".وقال هاغاري: "اليمن، على عكس الدول الأخرى في المنطقة، بلد منقسم. وهناك اليمن الذي له علاقات مع الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها"، بحسب موقع "نيوز1" الإسرائيلي.وأضاف: "هناك اليمن الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين الذين يحصلون على التوجيه والأسلحة من إيران، وهو (يمن) جامح وليس في الحقيقة دولة بالمعنى السيادي، باستثناء أن لديه حكومة".ومضى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لذا إنهم (الحوثيين) كيان إرهابي بهذا المعنى، ونحن نتابع هذا الأمر مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى في المنطقة التي يهددها الحوثيون منذ سنوات ويخوضون معهم حروبًا طويلة في الشرق الأوسط، و لدينا علاقات جيدة جدًا مع هذه الدول العربية، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم ولكن ليس هذا فقط".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، أعلنت لأكثر من مرة منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات مسيرة تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على ساحل البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن، اعتراض صواريخ يشتبه في إطلاقها من اليمن بصواريخ "حيتس" الاعتراضية المخصصة لاعتراض أهداف جوية خارج الغلاف الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20231114/أنصار-الله-وجهنا-صواريخنا-الباليستية-لمواقع-حساسة-في-إيلات-ولن-نتردد-في-قصف-السفن-الإسرائيلية-1083157934.html
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إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
لماذا لا ترد إسرائيل على صواريخ اليمن... المتحدث العسكري يجيب ويلمح إلى السعودية
سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، عن عدم الرد على إطلاق "أنصار الله" اليمنية للصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل.
وسأل أحد الصحفيين هاغاري: "كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تطلق علينا صواريخ بعيدة المدى ولا نرد؟ ففي نهاية المطاف، في سوريا ولبنان نرد على كل صاروخ".
وقال هاغاري: "اليمن، على عكس الدول الأخرى في المنطقة، بلد منقسم. وهناك اليمن الذي له علاقات مع الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها"، بحسب موقع
"نيوز1" الإسرائيلي.
وأضاف: "هناك اليمن الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين الذين يحصلون على التوجيه والأسلحة من إيران، وهو (يمن) جامح وليس في الحقيقة دولة بالمعنى السيادي، باستثناء أن لديه حكومة".
ومضى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لذا إنهم (الحوثيين) كيان إرهابي بهذا المعنى، ونحن نتابع هذا الأمر مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى في المنطقة التي يهددها الحوثيون منذ سنوات ويخوضون معهم حروبًا طويلة في الشرق الأوسط، و لدينا علاقات جيدة جدًا مع هذه الدول العربية، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم
ولكن ليس هذا فقط".
وكانت جماعة "أنصار الله
" اليمنية (الحوثيين)، أعلنت لأكثر من مرة منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات مسيرة تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على ساحل البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن، اعتراض صواريخ يشتبه في إطلاقها من اليمن بصواريخ "حيتس" الاعتراضية المخصصة لاعتراض أهداف جوية خارج الغلاف الجوي.