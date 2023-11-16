https://sputnikarabic.ae/20231116/ماذا-بعد-أربعين-يوما-من-طوفان-الأقصى؟-المكاسب-والخسائر-للجانبين-1083210015.html

ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"؟... المكاسب والخسائر للجانبين

ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"؟... المكاسب والخسائر للجانبين

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 وإلى يومنا هذا. مرور... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T13:43+0000

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راديو

صدى الحياة

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ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"... المكاسب والخسائر للجانبين ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"... المكاسب والخسائر للجانبين

ماذا بعد الأربعين من "طوفان الأقصى"؟أكثر من سبعة عقود مرت على النكبة الفلسطينية... ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني إلى اليوم من الظلم والتشريد والقهر وأمام مرأى الجميع. فلطالما ارتبط في أذهاننا مصطلح "النكبة" بالشعب الفلسطيني الذي شُرّد خلالها في مختلف أنحاء العالم، بسبب الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم.واليوم، يمرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء "طوفان الاقصى"، فما المكاسب التي حققتها "حماس" وهل ستنتصر على إسرائيل في الأيام المقبلة، وما الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني؟.عن هذا الموضوع، قال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، الأستاذ بسام خلف لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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