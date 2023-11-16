https://sputnikarabic.ae/20231116/ماذا-بعد-أربعين-يوما-من-طوفان-الأقصى؟-المكاسب-والخسائر-للجانبين-1083210015.html
ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"؟... المكاسب والخسائر للجانبين
ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"؟... المكاسب والخسائر للجانبين
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 وإلى يومنا هذا. مرور... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T13:43+0000
2023-11-16T13:43+0000
2023-11-16T13:43+0000
راديو
صدى الحياة
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ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"... المكاسب والخسائر للجانبين
ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"... المكاسب والخسائر للجانبين
ماذا بعد الأربعين من "طوفان الأقصى"؟أكثر من سبعة عقود مرت على النكبة الفلسطينية... ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني إلى اليوم من الظلم والتشريد والقهر وأمام مرأى الجميع. فلطالما ارتبط في أذهاننا مصطلح "النكبة" بالشعب الفلسطيني الذي شُرّد خلالها في مختلف أنحاء العالم، بسبب الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم.واليوم، يمرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء "طوفان الاقصى"، فما المكاسب التي حققتها "حماس" وهل ستنتصر على إسرائيل في الأيام المقبلة، وما الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني؟.عن هذا الموضوع، قال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، الأستاذ بسام خلف لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
فرح القادري
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
ماذا بعد أربعين يوما من "طوفان الأقصى"؟... المكاسب والخسائر للجانبين
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 وإلى يومنا هذا. مرور أربعين يوما على "طوفان الأقصى"... ما الذي تحقّق من الجانبين؟ وما الذي ينتظر الشعب الفلسطيني؟. أخبار منوعة "تريند" لهذا الأسبوع، معلومة طبية عن أهمية التمارين الرياضية للصحة.
ماذا بعد الأربعين من "طوفان الأقصى"؟
أكثر من سبعة عقود مرت على النكبة الفلسطينية... ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني إلى اليوم من الظلم والتشريد والقهر وأمام مرأى الجميع. فلطالما ارتبط في أذهاننا مصطلح "النكبة" بالشعب الفلسطيني الذي شُرّد خلالها في مختلف أنحاء العالم، بسبب الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم.
واليوم، يمرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء "طوفان الاقصى"، فما المكاسب التي حققتها "حماس" وهل ستنتصر على إسرائيل في الأيام المقبلة، وما الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني؟.
عن هذا الموضوع، قال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، الأستاذ بسام خلف لبرنامج "صدى الحياة":
حقيقةً لم نكن نتوقع أن يحدث هذا الحجم من الإجرام، صحيح لدينا تجارب سابقة معهم من تدمير للمباني وقتل للمدنيين، ولكن لا أحد توقع ردّة هذا الفعل الكبيرة، إن المقاومة الفلسطينية "حماس" أرادت من خلال "طوفان الأقصى" أن تحرّك المياه الراكدة وتعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وتجد حلّا لها وللأسرى الموجودين في سجون الاحتلال، والذين يبلغ عددهم أكثر من 6000 أسير، وكل تحرير لا بد له من خسائر ولا بد من دفع ثمن من أجل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، ونحن مستعدون لتقديم هذه التضحيات.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...