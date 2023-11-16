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https://sputnikarabic.ae/20231116/من-أعضاء-أبيك-الذين-يمثلون-أكثر-من-60-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-1083195194.html
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
2023-11-16T09:21+0000
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منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1989، هو آلية حوار حكومي دولي لا تتمتع بمركز منظمة دولية. يمثل أعضاء "أبيك" البالغ عددهم 21 نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 48% من حجم التجارة الدولية ونحو 40% من سكان العالم.تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك:" من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟اقرأ أيضا - بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
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أعضاء أبيك
أعضاء أبيك

من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

09:21 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.11.2023)
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تعقد قمة "أبيك"، وهي جمعية دولية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين أعضائها، في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاتي، في سان فرانسيسكو الأمريكية.
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1989، هو آلية حوار حكومي دولي لا تتمتع بمركز منظمة دولية. يمثل أعضاء "أبيك" البالغ عددهم 21 نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 48% من حجم التجارة الدولية ونحو 40% من سكان العالم.
تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك:" من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
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