https://sputnikarabic.ae/20231116/من-أعضاء-أبيك-الذين-يمثلون-أكثر-من-60-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-1083195194.html
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
2023-11-16T09:21+0000
2023-11-16T09:21+0000
2023-11-16T09:58+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083194677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc99a1dcb4b4faa0ad495df9e0de2fa0.png
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1989، هو آلية حوار حكومي دولي لا تتمتع بمركز منظمة دولية. يمثل أعضاء "أبيك" البالغ عددهم 21 نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 48% من حجم التجارة الدولية ونحو 40% من سكان العالم.تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك:" من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟اقرأ أيضا - بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083194677_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f21599c0f3c658e389dbcd5ba12b11dc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أعضاء أبيك
من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
09:21 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.11.2023)
تعقد قمة "أبيك"، وهي جمعية دولية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين أعضائها، في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاتي، في سان فرانسيسكو الأمريكية.
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي أنشئ في عام 1989، هو آلية حوار حكومي دولي لا تتمتع بمركز منظمة دولية. يمثل أعضاء "أبيك" البالغ عددهم 21 نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 48% من حجم التجارة الدولية ونحو 40% من سكان العالم.
تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك:" من هم أعضاء "أبيك" الذين يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟