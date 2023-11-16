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https://sputnikarabic.ae/20231116/نتنياهو-لم-نعثر-على-أي-أسير-في-مستشفى-الشفاء-فيديو-1083221342.html
نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء.. فيديو
نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء.. فيديو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "مؤشرات قوية" كانت لديهم بشأن وجود عدد من الأسرى في مستشفى الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T23:24+0000
2023-11-16T23:24+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو
العالم
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وأوضح نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية،ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، ولكنه رفض تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلاً، "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".كان مصدر ميداني بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، كشف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قوات إسرائيلية اقتحمت باحة المستشفى وداهمت أقسام منه وأطلقت النار بكثافة داخل مباني المجمع الطبي.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام مستشفى الشفاء ويطلقون النار بداخلها".من جانب آخر، أكد مراسل "سبوتنيك" انقطاع الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأقسام المستشفى.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-وخروج-مستشفيات-غزة-عن-الخدمة--فيديو-وصور-1083221074.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء.. فيديو

23:24 GMT 16.11.2023
© AFP 2023 / MOMEN AL-HALABIأشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / MOMEN AL-HALABI
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "مؤشرات قوية" كانت لديهم بشأن وجود عدد من الأسرى في مستشفى الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.
وأوضح نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية،
"كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى". مضيفاً، "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".
ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، ولكنه رفض تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلاً، "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".
كان مصدر ميداني بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، كشف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قوات إسرائيلية اقتحمت باحة المستشفى وداهمت أقسام منه وأطلقت النار بكثافة داخل مباني المجمع الطبي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام مستشفى الشفاء ويطلقون النار بداخلها".
من جانب آخر، أكد مراسل "سبوتنيك" انقطاع الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأقسام المستشفى.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي وخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.. فيديو وصور
22:51 GMT
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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