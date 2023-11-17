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https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-أمريكي-البنتاغون-يعاني-من-نقص-في-الأموال-لشراء-أسلحة-لنظام-كييف-1083233707.html
إعلام أمريكي: البنتاغون يعاني من نقص في الأموال لشراء أسلحة لنظام كييف
إعلام أمريكي: البنتاغون يعاني من نقص في الأموال لشراء أسلحة لنظام كييف
كتبت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال المخصصة لشراء أسلحة لكييف. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T11:49+0000
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العالم
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وقالت الصحيفة: "يمتلك البنتاغون الآن نحو خمسة مليارات دولار من التمويل ضمن الميزانية الحالية لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تم تخفيض تمويل صندوق آخر مخصص لتجديد احتياطيات الجيش الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط، مما يعني أن أموال البنتاغون على وشك النفاد".وفي الوقت نفسه، بحسب الصحيفة، لن تتمكن الدول الأوروبية من تعويض حجم التمويل وإمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن تظل أوكرانيا متماسكة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وجاء في المقال أن "هناك حاجة ماسة إلى القوات والذخيرة. أما أوكرانيا فليس لديها أي منهما".وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الغرب غير قادر على منافسة روسيا في إنتاج الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المسؤولون الغربيون بأنه لا يوجد أي سلاح تم تسليمه لأوكرانيا، منحها تفوقاً كبيراً في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الجنود-الروس-يحصلون-على-وحدة-تحكم-عن-بعد-لأسلحة-الرشاش-1083232648.html
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إعلام أمريكي: البنتاغون يعاني من نقص في الأموال لشراء أسلحة لنظام كييف

11:49 GMT 17.11.2023
© Sputnik . David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . David B. Gleason
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كتبت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال المخصصة لشراء أسلحة لكييف.
وقالت الصحيفة: "يمتلك البنتاغون الآن نحو خمسة مليارات دولار من التمويل ضمن الميزانية الحالية لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تم تخفيض تمويل صندوق آخر مخصص لتجديد احتياطيات الجيش الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط، مما يعني أن أموال البنتاغون على وشك النفاد".
وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش من تصنيع شركة روستيخ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
11:25 GMT
وفي الوقت نفسه، بحسب الصحيفة، لن تتمكن الدول الأوروبية من تعويض حجم التمويل وإمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن تظل أوكرانيا متماسكة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وجاء في المقال أن "هناك حاجة ماسة إلى القوات والذخيرة. أما أوكرانيا فليس لديها أي منهما".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الغرب غير قادر على منافسة روسيا في إنتاج الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المسؤولون الغربيون بأنه لا يوجد أي سلاح تم تسليمه لأوكرانيا، منحها تفوقاً كبيراً في ساحة المعركة.
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