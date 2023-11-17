https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-أمريكي-البنتاغون-يعاني-من-نقص-في-الأموال-لشراء-أسلحة-لنظام-كييف-1083233707.html

إعلام أمريكي: البنتاغون يعاني من نقص في الأموال لشراء أسلحة لنظام كييف

إعلام أمريكي: البنتاغون يعاني من نقص في الأموال لشراء أسلحة لنظام كييف

كتبت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من نفاد الأموال المخصصة لشراء أسلحة لكييف. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T11:49+0000

2023-11-17T11:49+0000

2023-11-17T11:49+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101357/22/1013572299_0:24:2592:1482_1920x0_80_0_0_654d53aaf58e1d4fd09cf67aa05f88db.jpg

وقالت الصحيفة: "يمتلك البنتاغون الآن نحو خمسة مليارات دولار من التمويل ضمن الميزانية الحالية لمواصلة توفير الأسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، تم تخفيض تمويل صندوق آخر مخصص لتجديد احتياطيات الجيش الأمريكي إلى 1.1 مليار دولار فقط، مما يعني أن أموال البنتاغون على وشك النفاد".وفي الوقت نفسه، بحسب الصحيفة، لن تتمكن الدول الأوروبية من تعويض حجم التمويل وإمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن تظل أوكرانيا متماسكة حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وجاء في المقال أن "هناك حاجة ماسة إلى القوات والذخيرة. أما أوكرانيا فليس لديها أي منهما".وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الغرب غير قادر على منافسة روسيا في إنتاج الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف المسؤولون الغربيون بأنه لا يوجد أي سلاح تم تسليمه لأوكرانيا، منحها تفوقاً كبيراً في ساحة المعركة.

https://sputnikarabic.ae/20231117/الجنود-الروس-يحصلون-على-وحدة-تحكم-عن-بعد-لأسلحة-الرشاش-1083232648.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم