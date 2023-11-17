https://sputnikarabic.ae/20231117/الجزائري-إسلام-سليماني-يرفع-علم-فلسطين-بعد-هدف-تاريخي-فيديو----1083225169.html
الجزائري إسلام سليماني يرفع علم فلسطين بعد هدف تاريخي... فيديو
الجزائري إسلام سليماني يرفع علم فلسطين بعد هدف تاريخي... فيديو
رفع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، علم فلسطين بعد تحقيقه رقما تاريخيا خلال مباراة منتخب بلاده في مواجهة الصومال. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T07:00+0000
2023-11-17T07:00+0000
2023-11-17T07:00+0000
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وسجل سليماني هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال حسم فيها المباراة لصالح "الخضر" بنتيجة 3-1 ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.وتصدر مشهد احتفال سلمياني بهدفه وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامه برفع علم فلسطين في ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر وسط احتفال جماهيري عم المدرجات.شاهد أيضا: حارس أردوغان الشخصي يقتل نحلة حطت على كتف الرئيس التركي... فيديوشاهد أيضا: بايدن معجب بسيارة الرئيس الصيني ويقارنها بـ"الوحش" الأمريكي... فيديو
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
الجزائري إسلام سليماني يرفع علم فلسطين بعد هدف تاريخي... فيديو
رفع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، علم فلسطين بعد تحقيقه رقما تاريخيا خلال مباراة منتخب بلاده في مواجهة الصومال.
وسجل سليماني هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال حسم فيها المباراة لصالح "الخضر" بنتيجة 3-1 ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
وسجل سليماني الهدف الثالث في الدقيقة 80 بضربة رأس، ليعادل رقمه مع رقم أسطورة منتخب ساحل العاج، ديديه دروغبا، واضعا نفسه في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفا لكل منهما.
وتصدر مشهد احتفال سلمياني بهدفه وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامه برفع علم فلسطين في ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر وسط احتفال جماهيري عم المدرجات.