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الخارجية الروسية: الدولار يفقد مكانته العالمية تدريجيا
الخارجية الروسية: الدولار يفقد مكانته العالمية تدريجيا
أعلن مارات بيرديف، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ومسؤول كبير في "أبيك"، أن الدولار الأمريكي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم، وقد يلقي... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T05:48+0000
2023-11-17T05:49+0000
اقتصاد
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وقال بيرديف لوكالة "سبوتنيك": "الدولار يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم، وذلك لأسباب موضوعية في المقام الأول. ما عليك سوى أن تنظر إلى حجم الدين الوطني الأمريكي، والذي أعتقد أنه مسألة وقت فقط، وسوف ينهار مثل الانهيار الطيني".وأضاف برديف، الذي يشارك في قمة "أبيك"، أن "حجم هذه الأزمة يمكن أن يلقي بظلاله الخطيرة على الانهيار المالي الذي شهدته الولايات المتحدة في الفترة 2007-2008".وتعقد قمة "أبيك" يومي 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، ويترأس الوفد الروسي إلى المنتدى نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.
https://sputnikarabic.ae/20231107/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-أسباب-الارتفاع-الكبير-للدولار-أمام-الدينار-الليبي-1082924724.html
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اقتصاد
اقتصاد

الخارجية الروسية: الدولار يفقد مكانته العالمية تدريجيا

05:48 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 17.11.2023)
© AFP 2023 / SABAH ARARعملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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أعلن مارات بيرديف، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ومسؤول كبير في "أبيك"، أن الدولار الأمريكي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم، وقد يلقي تأثير انهيار الدين القومي الأمريكي بظلاله على الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في الفترة 2007-2008.
وقال بيرديف لوكالة "سبوتنيك": "الدولار يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم، وذلك لأسباب موضوعية في المقام الأول. ما عليك سوى أن تنظر إلى حجم الدين الوطني الأمريكي، والذي أعتقد أنه مسألة وقت فقط، وسوف ينهار مثل الانهيار الطيني".
المصرف المركزي الليبي - طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
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7 نوفمبر, 20:49 GMT
وأضاف برديف، الذي يشارك في قمة "أبيك"، أن "حجم هذه الأزمة يمكن أن يلقي بظلاله الخطيرة على الانهيار المالي الذي شهدته الولايات المتحدة في الفترة 2007-2008".
وتعقد قمة "أبيك" يومي 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، ويترأس الوفد الروسي إلى المنتدى نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.
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