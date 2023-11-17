https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاع-تدمير-سبعة-زوارق-مسيرة-وقارب-مع-جنود-أوكرانيين-في-البحر-الأسود-1083247686.html

الدفاع: تدمير سبعة زوارق مسيرة وقارب مع جنود أوكرانيين في البحر الأسود

الدفاع: تدمير سبعة زوارق مسيرة وقارب مع جنود أوكرانيين في البحر الأسود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طيران البحرية الروسية دمر سبعة قوارب مسيرة وقارب واحد عالي السرعة من نوع "ويلارد" مع مجموعة برمائية من القوات... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T17:30+0000

2023-11-17T17:30+0000

2023-11-17T17:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأوضحت الدفاع أن القوارب كانت تسير في اتجاه شبه جزيرة القرم، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.وجاء في بيان الدفاع: "في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أثناء دورية جوية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تم اكتشاف سبعة قوارب مسيرة وقارب "ويلارد" عالي السرعة مع مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في اتجاه شبه جزيرة القرم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية وقوات المدفعية تمكنت من إحباط عدة هجمات أوكرانية، وإسقاط عدد من المقاتلات والمسيرات، وتحييد مئات الجنود الأوكرانيين، خلال أسبوع.وأوضحت الدفاع في بيانها، أن قوات الطيران والصواريخ الروسية دمرت محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث محطات رادار، واحدة منها "كوبرا" الألمانية، واثنتان أمريكيتا الصنع "إن/تي بي كيو - 50".

https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-غربي-الولايات-المتحدة-عليها-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-بشأن-هدنة-في-أوكرانيا-1083247021.html

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