https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تحيد-70-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-5-أطقم-هاون-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083222396.html
القوات الروسية تحيد 70 عسكريا أوكرانيا وتدمر 5 أطقم هاون على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحيد 70 عسكريا أوكرانيا وتدمر 5 أطقم هاون على محور جنوب دونيتسك
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي قوات "فوستوك"، أن العسكريين الروس التابعين للمجموعة دمروا خمسة أطقم هاون أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T03:31+0000
2023-11-17T03:31+0000
2023-11-17T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdc14c5a82a68550dca3b7a6d4f918a3.jpg
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك"، "خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو خمسة أطقم هاون، بما في ذلك طاقم هاون متجول يعتمد على مركبة همفي أمريكية الصنع".الطيران والمدفعية، بحسب تشيخوف، أطلقت النار على الأماكن التي تتركز فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات الهجوم الجوي التاسع والسبعين، ولواء الدفاع الإقليمي الميكانيكي رقم 72، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا، وباراسكوفيفكا، وكونستانتينوفكا، ودوبروفوليا، أوجليدار ونوفودونتسكي وأوروزايني وستارومايورسكي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح رئيس المركز الصحفي، أن قاعدة المدفعية ذاتية الدفع كراب في منطقة نوفوميخيلوفكا ومدافع الهاوتزر المقطورة إف إتش 70 في زابوروجه قد تم تدميرهما بواسطة قاذفة لانتسيتوأشار إلى أن العدو فقد ما يصل إلى 70 شخصًا بين قتيل وجريح في اتجاه جنوب دونيتسك يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، شملت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية محطة حرب إلكترونية ومركبتين قتاليتين مدرعتين.وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/جندي-أوكراني-يستسلم-للقوات-المسلحة-الروسية-عبر-تلغرام-1083219521.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011199_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b9e229e36d8fd179c715f96a86b2f3b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الروسية تحيد 70 عسكريا أوكرانيا وتدمر 5 أطقم هاون على محور جنوب دونيتسك
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي قوات "فوستوك"، أن العسكريين الروس التابعين للمجموعة دمروا خمسة أطقم هاون أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك"، "خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو خمسة أطقم هاون
، بما في ذلك طاقم هاون متجول يعتمد على مركبة همفي أمريكية الصنع".
وأضاف أنه في اتجاه جنوب دونيتسك أيضًا، أحبطت وحدات من مجموعة فوستوك، بدعم مدفعي، محاولتين لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا، وشمال بريوتنوي، وفقد العدو مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة وقوة بشرية.
الطيران والمدفعية، بحسب تشيخوف، أطلقت النار على الأماكن التي تتركز فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات الهجوم الجوي التاسع والسبعين، ولواء الدفاع الإقليمي الميكانيكي رقم 72، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا، وباراسكوفيفكا، وكونستانتينوفكا، ودوبروفوليا، أوجليدار ونوفودونتسكي وأوروزايني وستارومايورسكي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح رئيس المركز الصحفي، أن قاعدة المدفعية ذاتية الدفع كراب في منطقة نوفوميخيلوفكا ومدافع الهاوتزر المقطورة إف إتش 70 في زابوروجه قد تم تدميرهما بواسطة قاذفة لانتسيت
وأشار إلى أن العدو فقد ما يصل إلى 70 شخصًا بين قتيل وجريح في اتجاه جنوب دونيتسك يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، شملت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية محطة حرب إلكترونية ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.