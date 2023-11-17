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القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و198-مسيرة-خلال-أسبوع--عاجل-1083236447.html
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية وقوات المدفعية تمكنت من إحباط عدة هجمات أوكرانية، وإسقاط عدد من المقاتلات والمسيرات،... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T12:21+0000
2023-11-17T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها أن قوات الطيران والصواريخ الروسية دمرت محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث محطات رادار، واحدة منها "كوبرا" الألمانية، واثنتان أمريكيتا الصنع "إن/تي بي كيو - 50".وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت ثلاث هجمات للعدو في منطقة وركينو، في مقاطعة زابوروجيه، كما ألحقت أضرارا بمعدات الألوية الآلية 33 و117 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسبنوفكا ومالايا توكماشكا في زابوروجيه. وبيّنت الدفاع أن إجمالي خسائر العدو خلال الأسبوع بلغ أكثر من 425 جنديا ودبابتين وتسع مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة وسبع مدفعيات ميدانية.اقرأ أيضا: القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083236600.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع

12:21 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 17.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية وقوات المدفعية تمكنت من إحباط عدة هجمات أوكرانية، وإسقاط عدد من المقاتلات والمسيرات، وتحييد مئات الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن قوات الطيران والصواريخ الروسية دمرت محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث محطات رادار، واحدة منها "كوبرا" الألمانية، واثنتان أمريكيتا الصنع "إن/تي بي كيو - 50".

وأكدت الدفاع إسقاط ثلاث طائرات "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال المعارك الجوية والمضادة للطائرات، وتدمير 22 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" و198 طائرة دون طيار، بوسائط الدفاع الجوي.

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسك
12:23 GMT
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت ثلاث هجمات للعدو في منطقة وركينو، في مقاطعة زابوروجيه، كما ألحقت أضرارا بمعدات الألوية الآلية 33 و117 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسبنوفكا ومالايا توكماشكا في زابوروجيه.
وبيّنت الدفاع أن إجمالي خسائر العدو خلال الأسبوع بلغ أكثر من 425 جنديا ودبابتين وتسع مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة وسبع مدفعيات ميدانية.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسك
اقرأ أيضا: الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
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