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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تقدم-عرض-ليزر-ثلاثي-الأبعاد-محبطا-للجيش-الأوكراني-فيديو-1083226270.html
القوات الروسية تقدم عرضا ضوئيا "محبطا" للجيش الأوكراني... فيديو
القوات الروسية تقدم عرضا ضوئيا "محبطا" للجيش الأوكراني... فيديو
تم تداول فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يُظهر لقطات من الهجوم النفسي غير العادي الذي تعرضت له القوات المسلحة الأوكرانية في بيسكي في اتجاه خاركوف، حيث قدم... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:07+0000
2023-11-17T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم عرض صور مختلفة وأشكال مجردة في السماء فوق القرية، بالإضافة إلى رسالة محددة للقوات الأوكرانية: "لا تركض، سوف تموت متعبًا". إذا حكمنا من خلال التعليقات التي ظهرت على المشاهد، فقد أعجب أفراد الجيش الأوكراني بالعرض.يذكر أن الجيش الروسي يخوض صراعًا نفسيًا مع العدو منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. وللقيام بذلك، يستخدم نظام راديو متنقل على منصة مدرعة "تيغر"، والتي تبث محطة راديو "الحياة" داخل مساحة تصل إلى 15 كيلومترًا، مع دعوات للقوات المسلحة الأوكرانية للاستسلام، حسبما ذكرت صحيفة "روسكوي أوروجي".كما تم إطلاق قذائف تحتوي على منشورات على مواقع العدو. الآن أصبحت الوسيلة الأكثر فعالية للتأثير النفسي على العدو هي التردد اللاسلكي الخاص "فولغا"، والذي بمساعدته استسلم الكثير من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/خطأ-ارتكبه-نظام-كييف-باستخدام-كولومبا-الإسبانية-جعلها-تقع-بيد-القوات-الروسية-1083224054.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تقدم عرضا ضوئيا "محبطا" للجيش الأوكراني... فيديو

08:07 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 17.11.2023)
© flickr.com / andrea.pacelliليزر
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© flickr.com / andrea.pacelli
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تم تداول فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يُظهر لقطات من الهجوم النفسي غير العادي الذي تعرضت له القوات المسلحة الأوكرانية في بيسكي في اتجاه خاركوف، حيث قدم المقاتلون الروس عرض ليزر ضوئي حقيقي للعدو.
تم عرض صور مختلفة وأشكال مجردة في السماء فوق القرية، بالإضافة إلى رسالة محددة للقوات الأوكرانية: "لا تركض، سوف تموت متعبًا". إذا حكمنا من خلال التعليقات التي ظهرت على المشاهد، فقد أعجب أفراد الجيش الأوكراني بالعرض.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
06:17 GMT
يذكر أن الجيش الروسي يخوض صراعًا نفسيًا مع العدو منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. وللقيام بذلك، يستخدم نظام راديو متنقل على منصة مدرعة "تيغر"، والتي تبث محطة راديو "الحياة" داخل مساحة تصل إلى 15 كيلومترًا، مع دعوات للقوات المسلحة الأوكرانية للاستسلام، حسبما ذكرت صحيفة "روسكوي أوروجي".
كما تم إطلاق قذائف تحتوي على منشورات على مواقع العدو. الآن أصبحت الوسيلة الأكثر فعالية للتأثير النفسي على العدو هي التردد اللاسلكي الخاص "فولغا"، والذي بمساعدته استسلم الكثير من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
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