https://sputnikarabic.ae/20231117/الكاتشب-مكمل-رياضي-خبير-تغذية-يكشف-الحقيقة-1083249306.html
الكاتشب مكمل رياضي... خبير تغذية يكشف الحقيقة
الكاتشب مكمل رياضي... خبير تغذية يكشف الحقيقة
اعتمد الرياضيون، في عالم رياضات التحمل، على المواد الهلامية المخصصة للطاقة للحصول على مصدر سريع وسهل الهضم للكربوهيدرات، أثناء التدريبات الطويلة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T19:07+0000
2023-11-17T19:07+0000
2023-11-17T19:07+0000
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ولكن الآن ظهر منافس مفاجئ، عبوات الكاتشب، وذلك بفضل إعلان جديد يظهر العدائين الذين يستخدمونها كمكمل غذائي من اختيارهم.بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي المواد الهلامية الرياضية على إلكتروليتات مضافة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يتم فقدان هذه الإلكتروليتات من خلال العرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما أن تجديدها مهم لمنع الجفاف وتشنج العضلات أثناء أنشطة التحمل، وغالبًا ما يتم تصنيع المواد الهلامية الرياضية بشكل علمي، لتوفير توازن أكثر دقة للإلكتروليتات، ما يجعلها الخيار المفضل للرياضيين.وتحتوي الطماطم على مركبات مثل اللايكوبين والكاروتينات، المضادة للأكسدة والتي تقلل من تلف العضلات بعد ممارسة التحمل، في حين أن حزم الكاتشب قد لا تعزز الأداء الفوري، إلا أنها يمكن أن تساعد في التعافي بعد تمرين التحمل. ومع ذلك، فإن استهلاك ما يكفي من هذه المركبات المفيدة من الكاتشب يبدو غير عملي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.إذا كنت تستمتع بالكاتشب، فلا يزال من الممكن إدراجه في نظامك الغذائي باعتدال. والحقيقة هي أن الحزمة العرضية لن تمنعك بالضرورة من الأداء الجيد. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ملحقا جديرًا بالاهتمام.
https://sputnikarabic.ae/20231117/اكتشاف-حبوب-رخيصة-الثمن-تقي-من-مرض-قاتل-1083236353.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, معلومات, الصحة, منوعات
رياضة, معلومات, الصحة, منوعات
الكاتشب مكمل رياضي... خبير تغذية يكشف الحقيقة
اعتمد الرياضيون، في عالم رياضات التحمل، على المواد الهلامية المخصصة للطاقة للحصول على مصدر سريع وسهل الهضم للكربوهيدرات، أثناء التدريبات الطويلة.
ولكن الآن ظهر منافس مفاجئ، عبوات الكاتشب، وذلك بفضل إعلان جديد يظهر العدائين الذين يستخدمونها كمكمل غذائي من اختيارهم.
يحتاج رياضيو التحمل إلى استهلاك الكربوهيدرات للحصول على طاقة مستدامة أثناء الأنشطة الطويلة، ويوصى للرياضيين الذين يمارسون تمارين طويلة بـ 30-60 جرامًا من الكربوهيدرات في الساعة.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي المواد الهلامية الرياضية على إلكتروليتات مضافة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يتم فقدان هذه الإلكتروليتات من خلال العرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما أن تجديدها مهم لمنع الجفاف وتشنج العضلات أثناء أنشطة التحمل، وغالبًا ما يتم تصنيع المواد الهلامية الرياضية بشكل علمي، لتوفير توازن أكثر دقة للإلكتروليتات، ما يجعلها الخيار المفضل للرياضيين.
الكاتشب أيضًا شديد الحموضة بسبب الطماطم والخل، والذي قد يؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، ما يحول تركيزك عن ذروة الأداء، وهذه الصلصات، مثل الكاتشب، يمكن أن تضر الأسنان لأنها لزجة ويمكن أن تلتصق بها.
وتحتوي الطماطم على مركبات مثل اللايكوبين والكاروتينات، المضادة للأكسدة والتي تقلل من تلف العضلات بعد ممارسة التحمل، في حين أن حزم الكاتشب قد لا تعزز الأداء الفوري، إلا أنها يمكن أن تساعد في التعافي بعد تمرين التحمل. ومع ذلك، فإن استهلاك ما يكفي من هذه المركبات المفيدة من الكاتشب يبدو غير عملي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
إذا كنت تستمتع بالكاتشب، فلا يزال من الممكن إدراجه في نظامك الغذائي باعتدال. والحقيقة هي أن الحزمة العرضية لن تمنعك بالضرورة من الأداء الجيد. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ملحقا جديرًا بالاهتمام.