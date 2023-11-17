https://sputnikarabic.ae/20231117/الكاتشب-مكمل-رياضي-خبير-تغذية-يكشف-الحقيقة-1083249306.html

الكاتشب مكمل رياضي... خبير تغذية يكشف الحقيقة

الكاتشب مكمل رياضي... خبير تغذية يكشف الحقيقة

اعتمد الرياضيون، في عالم رياضات التحمل، على المواد الهلامية المخصصة للطاقة للحصول على مصدر سريع وسهل الهضم للكربوهيدرات، أثناء التدريبات الطويلة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T19:07+0000

2023-11-17T19:07+0000

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ولكن الآن ظهر منافس مفاجئ، عبوات الكاتشب، وذلك بفضل إعلان جديد يظهر العدائين الذين يستخدمونها كمكمل غذائي من اختيارهم.بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي المواد الهلامية الرياضية على إلكتروليتات مضافة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يتم فقدان هذه الإلكتروليتات من خلال العرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما أن تجديدها مهم لمنع الجفاف وتشنج العضلات أثناء أنشطة التحمل، وغالبًا ما يتم تصنيع المواد الهلامية الرياضية بشكل علمي، لتوفير توازن أكثر دقة للإلكتروليتات، ما يجعلها الخيار المفضل للرياضيين.وتحتوي الطماطم على مركبات مثل اللايكوبين والكاروتينات، المضادة للأكسدة والتي تقلل من تلف العضلات بعد ممارسة التحمل، في حين أن حزم الكاتشب قد لا تعزز الأداء الفوري، إلا أنها يمكن أن تساعد في التعافي بعد تمرين التحمل. ومع ذلك، فإن استهلاك ما يكفي من هذه المركبات المفيدة من الكاتشب يبدو غير عملي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.إذا كنت تستمتع بالكاتشب، فلا يزال من الممكن إدراجه في نظامك الغذائي باعتدال. والحقيقة هي أن الحزمة العرضية لن تمنعك بالضرورة من الأداء الجيد. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ملحقا جديرًا بالاهتمام.

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