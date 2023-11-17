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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الكشف-عن-أول-مؤشر-حقيقي-لسقوط-نظام-كييف--1083231383.html
الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
كشف سياسي أوكراني عن أول مؤشر خطير وحقيقي لبوادر سقوط نظام كييف، على خلفية فشل "الهجوم المضاد" المزعوم، ونجاح القوات الروسية بصده وإحراز تقدم على عدد من... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T10:13+0000
2023-11-17T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ويعتقد السياسي الأوكراني سيرغي غايداي، أن المسؤولين في كييف يعتبرون أن الصراع مع روسيا قد انتهى، والدليل على ذلك، سرقتهم النشطة لأموال الميزانية، لتلبية احتياجاتهم الخاصة.وقال غايداي في مقابلة مع قناة "بوليتيكا أونلاين" على يوتيوب: "بالنسبة لهم، انتهت الحرب. لديهم حفلات زفاف تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والكعكات تصل إلى عنان السماء، ويشترون سيارات أجنبية باهظة الثمن، ويعيشون في المطاعم في كييف. إنهم يزيدون مخصصاتهم في الميزانية الجديدة للدولة. لقد انخفض عدد سكان البلاد بشكل كبير، لكن لم يتم تسريح المسؤولين الحكوميين، والرواتب في ازدياد".ووفقا له، فإن الدولة غير الفعالة ذات الموارد القليلة ليس لديها فرصة للانتصار. خاصة من دون مساعدة الغرب، الذي بدأ في "قطع الأكسجين عن كييف".وأضاف السياسي أن أوكرانيا تقاتل على جبهتين: مع موسكو والفساد داخل البلاد. وخلص إلى أن الوهم بأن "روسيا سوف تنهار" لم يعد منطقيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تدمر-5-زوارق-إنزال-أوكرانية-حاولت-عبور-نهر-دنيبر-1083230642.html
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العالم

الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف

10:13 GMT 17.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
كشف سياسي أوكراني عن أول مؤشر خطير وحقيقي لبوادر سقوط نظام كييف، على خلفية فشل "الهجوم المضاد" المزعوم، ونجاح القوات الروسية بصده وإحراز تقدم على عدد من المحاور.
ويعتقد السياسي الأوكراني سيرغي غايداي، أن المسؤولين في كييف يعتبرون أن الصراع مع روسيا قد انتهى، والدليل على ذلك، سرقتهم النشطة لأموال الميزانية، لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
09:54 GMT
وقال غايداي في مقابلة مع قناة "بوليتيكا أونلاين" على يوتيوب: "بالنسبة لهم، انتهت الحرب. لديهم حفلات زفاف تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والكعكات تصل إلى عنان السماء، ويشترون سيارات أجنبية باهظة الثمن، ويعيشون في المطاعم في كييف. إنهم يزيدون مخصصاتهم في الميزانية الجديدة للدولة. لقد انخفض عدد سكان البلاد بشكل كبير، لكن لم يتم تسريح المسؤولين الحكوميين، والرواتب في ازدياد".
ووفقا له، فإن الدولة غير الفعالة ذات الموارد القليلة ليس لديها فرصة للانتصار. خاصة من دون مساعدة الغرب، الذي بدأ في "قطع الأكسجين عن كييف".
وأضاف السياسي أن أوكرانيا تقاتل على جبهتين: مع موسكو والفساد داخل البلاد. وخلص إلى أن الوهم بأن "روسيا سوف تنهار" لم يعد منطقيا.
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