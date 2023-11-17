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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/برادلي-أمريكية-فقدت-جزءا-منها-بضربة-نوعية--1083223368.html
"برادلي" أمريكية فقدت جزءا منها بضربة نوعية
"برادلي" أمريكية فقدت جزءا منها بضربة نوعية
دمرت القوات الروسية الكثير من المدرعات الغربية التي تم توريدها إلى نظام كييف، كان منها مدرعة من نوع "برادلي" أمريكية الصنع، فقدت جزءا منها بضربة روسية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T05:53+0000
2023-11-17T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" مشاهد لرصد مدرعة المشاة الأمريكية من نوع "برادلي" من طراز (M2A2 Bradley ODS-SA)، وقد فقدت خلال المعارك جزئها الخلفي.وتظهر المشاهد التي شاركتها الصحيفة الروسية على منصة "في كي"، لحظات تحميل المدرعة التالفة بعد تعطلها في أرض المعركة.وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة تابعة للواء 47 الميكانيكي الأوكراني، حيث تشير المعلومات إلى توريد نحو 100 واحدة من هذه المدرعات إلى هذا اللواء، حيث دُمر الكثير منها في الهجوم المضاد الفاشل الذي أعلنت عنه كييف في الربيع.وعلى الرغم من تزويد المدرعة بدرع تفاعلي، إلا أنه لم ينجها من الضربات الروسية، حيث تم رصد الكثير من هذه المدرعات مدمرة في المعارك.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء ما يسمى "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، الكثير من المدرعات الغربية، على رأسها دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، بالإضافة إلى مدرعات بريطانية وأمريكية.وفشل الهجوم المضاد بإحراز أي تقدم يذكر بالنسبة للقوات الأوكرانية، واستطاعت القوات الروسية إحراز تقدم على أكثر من محور.شاهد أيضا: قذيفة روسية تحدث "فجوة ضخمة" بمدرعة "سترايكر" الأمريكية... صورشاهد أيضا: تزويد قاعدة "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231117/المدفعية-الروسية-تضرب-تجمعا-لقوات-المشاة-الأوكرانية-ومستودعاتها-قرب-سوليدار-1083223228.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"برادلي" أمريكية فقدت جزءا منها بضربة نوعية

05:53 GMT 17.11.2023
© Photoقذيفة روسية تدمر عربة "برادلي" أمريكية
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo
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دمرت القوات الروسية الكثير من المدرعات الغربية التي تم توريدها إلى نظام كييف، كان منها مدرعة من نوع "برادلي" أمريكية الصنع، فقدت جزءا منها بضربة روسية.
ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" مشاهد لرصد مدرعة المشاة الأمريكية من نوع "برادلي" من طراز (M2A2 Bradley ODS-SA)، وقد فقدت خلال المعارك جزئها الخلفي.
وتظهر المشاهد التي شاركتها الصحيفة الروسية على منصة "في كي"، لحظات تحميل المدرعة التالفة بعد تعطلها في أرض المعركة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
05:24 GMT
وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة تابعة للواء 47 الميكانيكي الأوكراني، حيث تشير المعلومات إلى توريد نحو 100 واحدة من هذه المدرعات إلى هذا اللواء، حيث دُمر الكثير منها في الهجوم المضاد الفاشل الذي أعلنت عنه كييف في الربيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللواء الأوكراني فقد أكثر من 40 وحدة من هذه المدرعات، وأن خسائره في ازدياد.

وعلى الرغم من تزويد المدرعة بدرع تفاعلي، إلا أنه لم ينجها من الضربات الروسية، حيث تم رصد الكثير من هذه المدرعات مدمرة في المعارك.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء ما يسمى "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، الكثير من المدرعات الغربية، على رأسها دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، بالإضافة إلى مدرعات بريطانية وأمريكية.
وفشل الهجوم المضاد بإحراز أي تقدم يذكر بالنسبة للقوات الأوكرانية، واستطاعت القوات الروسية إحراز تقدم على أكثر من محور.
شاهد أيضا: قذيفة روسية تحدث "فجوة ضخمة" بمدرعة "سترايكر" الأمريكية... صور
شاهد أيضا: تزويد قاعدة "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات... فيديو
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