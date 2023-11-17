https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-العولمة-المبتذلة-تزيد-من-احتمالات-الصراع-1083241045.html
بوتين: العولمة المبتذلة تزيد من احتمالات الصراع
بوتين: العولمة المبتذلة تزيد من احتمالات الصراع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العولمة المبتذلة والتوسع الثقافي يزيدان من احتمالات الصراع، وذلك في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الثقافي... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T15:10+0000
2023-11-17T15:10+0000
2023-11-17T15:10+0000
روسيا
العالم
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وذكر بوتين أيضا، أن "تجربة تاريخ بلادنا الممتد لألف عام تشهد بشكل مقنع بأن التنوع الثقافي هو أعظم نعمة، وأن تفاعل الثقافات هو أحد شروط التنمية المستقرة والسلمية".كما أشارالرئيس الروسي إلى أن "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".وفي وقت سابق، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة.وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس بوتين قدّم الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.وأضاف البيان: "التأكيد على الأهمية الأساسية لوضع نهاية مبكرة لسفك الدماء، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في غزة".وبحسب البيان أكد الرئيسان على تناغم توجهات الدول لحل الوضع في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل، على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.
https://sputnikarabic.ae/20231116/لافروف-روسيا-تدين-الإرهاب-بجميع-أشكاله-ولكنها-تعارض-الأساليب-العشوائية-لمكافحته-1083204314.html
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روسيا, العالم
بوتين: العولمة المبتذلة تزيد من احتمالات الصراع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العولمة المبتذلة والتوسع الثقافي يزيدان من احتمالات الصراع، وذلك في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع.
وذكر بوتين أيضا، أن "تجربة تاريخ بلادنا الممتد لألف عام تشهد بشكل مقنع بأن التنوع الثقافي هو أعظم نعمة، وأن تفاعل الثقافات هو أحد شروط التنمية المستقرة والسلمية".
كما أشارالرئيس الروسي إلى أن "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".
وفي وقت سابق، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، حيث أعربا عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة".
وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس بوتين قدّم الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.
وأضاف البيان: "التأكيد على الأهمية الأساسية لوضع نهاية مبكرة لسفك الدماء، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في غزة".
وبحسب البيان أكد الرئيسان على تناغم توجهات الدول لحل الوضع في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل، على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.