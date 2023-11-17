https://sputnikarabic.ae/20231117/خبير--قوة-حفظ-سلام-أممية-في-غزة-بعد-الحرب-ستكون-وجها-صهيونيا-آخر--1083237879.html

خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر

خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر بلبوس أممي خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر بلبوس أممي

خرجت إلى الآن كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، كما بات القطاع معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي محمود عبد السلام:صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي عمر المعربوني:أعلن سكرتير الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها على شن ضربات مفاجئة، مؤكدًا أن الحكومة "ستواصل مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها. عن هذا تحدث الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور علي محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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