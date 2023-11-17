https://sputnikarabic.ae/20231117/خبير--قوة-حفظ-سلام-أممية-في-غزة-بعد-الحرب-ستكون-وجها-صهيونيا-آخر--1083237879.html
خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر
خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T13:10+0000
2023-11-17T13:10+0000
2023-11-17T13:10+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083237648_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_85da09212bd97e1cb53cf85f5753277d.png
خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر بلبوس أممي
خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر بلبوس أممي
خرجت إلى الآن كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، كما بات القطاع معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي محمود عبد السلام:صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي عمر المعربوني:أعلن سكرتير الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها على شن ضربات مفاجئة، مؤكدًا أن الحكومة "ستواصل مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها. عن هذا تحدث الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور علي محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083237648_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6ecfff4c39d7038539b3967a385fe921.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: قوة حفظ سلام أممية في غزة بعد الحرب ستكون وجها صهيونيا آخر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
خرجت إلى الآن كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، كما بات القطاع معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي محمود عبد السلام:
"الكيان الصهيوني منذ قبل عام 1948 حتى الآن لم يحاسب على شيء اقترفه من مجازر يندى لها جبين الإنسانية والبشرية وهم يدَّعون زورا وبهتانا محارق هتلر النازية ولكن ما اقترفته حكومة الكيان الصهيوني هو أكبر بكثير من تلك المحارق المزعومة، بالنسبة لما يقال عن وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام أممية بعد الحرب فهذه القوى لن تكون محايدة حتى يتم القبول بها، بل ستكون وجه آخر من وجه الصهاينة بلبوس أممي".
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي عمر المعربوني:
"نقص القذائف هو أمر صحيح ولكن زيلينسكي لم يستطع أن يحقق نتائج مرجوة حتى عندما كانت أوكرانيا قبل معركة طوفان الأقصى تزود بمئات اآلاف القذائف وبكل ما يلزم، إذا المشكلة ليست بنقص القذائف وهذا نوع من التبرير لعدم الكفاءة القتالية التي أدت إلى مفرمة لحم بكل معنى الكلمة في صفوف الجيش الأوكراني".
أعلن سكرتير الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها على شن ضربات مفاجئة، مؤكدًا أن الحكومة "ستواصل مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها. عن هذا تحدث الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور علي محمود ريا:
"لا يوجد لكوريا الشمالية نيَّة عدوانية تجاه اليابان بشكل مباشر، ولكن السبب الأساسي للتهديدات التي توجهها كوريا الشمالية لليابان هو قيام اليابان بشكل دائم بمناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة ومع كوريا الجنوبية وموجهة بشكل مباشر إلى كوريا الشمالية".
التفاصيل في الملف الصوتي...