https://sputnikarabic.ae/20231117/خطأ-ارتكبه-نظام-كييف-باستخدام-كولومبا-الإسبانية-جعلها-تقع-بيد-القوات-الروسية-1083224054.html
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
أشار خبير عسكري إلى الخطأ الذي ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية عندما شنت هجوما باستخدام نوع جديد من الطائرات المسيرة "كولومبا". 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T06:17+0000
2023-11-17T06:17+0000
2023-11-17T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وعلق الخبير الروسي يوري كنوتوف، لموقع "لينتار.رو"، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقدت أن العسكريين الروس لن يلاحظوا الطائرة المسيرة، فهي تعمل على ترددات مختلفة، ولها خصائص وإلكترونيات مختلفة. لكنهم أخطأوا في اعتقاداتهم.وتم اكتشاف الطائرة المسيرة وتم إنزالها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. واتضح أن "كولومبا" تم تجهيزها بـ 1.2 كيلوغرام من البلاستيد وإرسالها إلى منطقة سمولينسك الروسية. ووفقاً لكنوتوف، فإن كييف لن تتخلى عن خططها فيما يتعلق بإيذاء السكان المدنيين الروس."كولومبا"، هي طائرة مسيرة إسبانية، يمكنها التحليق لمسافة 270 كيلومترا بسرعة 110 كيلومترا في الساعة. تم تصميمها لضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة، ويتم توجيهها باستخدام نظام بالقصور الذاتي ووحدة "جي بي إس".
https://sputnikarabic.ae/20231117/برادلي-أمريكية-فقدت-جزءا-منها-بضربة-نوعية--1083223368.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
أشار خبير عسكري إلى الخطأ الذي ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية عندما شنت هجوما باستخدام نوع جديد من الطائرات المسيرة "كولومبا".
وعلق الخبير الروسي يوري كنوتوف، لموقع "لينتار.رو"
، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقدت أن العسكريين الروس لن يلاحظوا الطائرة المسيرة، فهي تعمل على ترددات مختلفة، ولها خصائص وإلكترونيات مختلفة. لكنهم أخطأوا في اعتقاداتهم.
وتم اكتشاف الطائرة المسيرة وتم إنزالها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. واتضح أن "كولومبا" تم تجهيزها بـ 1.2 كيلوغرام من البلاستيد وإرسالها إلى منطقة سمولينسك الروسية. ووفقاً لكنوتوف، فإن كييف لن تتخلى عن خططها فيما يتعلق بإيذاء السكان المدنيين الروس.
"كولومبا"، هي طائرة مسيرة إسبانية، يمكنها التحليق لمسافة 270 كيلومترا بسرعة 110 كيلومترا في الساعة. تم تصميمها لضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة، ويتم توجيهها باستخدام نظام بالقصور الذاتي ووحدة "جي بي إس".