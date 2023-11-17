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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/خطأ-ارتكبه-نظام-كييف-باستخدام-كولومبا-الإسبانية-جعلها-تقع-بيد-القوات-الروسية-1083224054.html
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية
أشار خبير عسكري إلى الخطأ الذي ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية عندما شنت هجوما باستخدام نوع جديد من الطائرات المسيرة "كولومبا". 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T06:17+0000
2023-11-17T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وعلق الخبير الروسي يوري كنوتوف، لموقع "لينتار.رو"، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقدت أن العسكريين الروس لن يلاحظوا الطائرة المسيرة، فهي تعمل على ترددات مختلفة، ولها خصائص وإلكترونيات مختلفة. لكنهم أخطأوا في اعتقاداتهم.وتم اكتشاف الطائرة المسيرة وتم إنزالها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. واتضح أن "كولومبا" تم تجهيزها بـ 1.2 كيلوغرام من البلاستيد وإرسالها إلى منطقة سمولينسك الروسية. ووفقاً لكنوتوف، فإن كييف لن تتخلى عن خططها فيما يتعلق بإيذاء السكان المدنيين الروس."كولومبا"، هي طائرة مسيرة إسبانية، يمكنها التحليق لمسافة 270 كيلومترا بسرعة 110 كيلومترا في الساعة. تم تصميمها لضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة، ويتم توجيهها باستخدام نظام بالقصور الذاتي ووحدة "جي بي إس".
https://sputnikarabic.ae/20231117/برادلي-أمريكية-فقدت-جزءا-منها-بضربة-نوعية--1083223368.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

خطأ ارتكبه نظام كييف باستخدام "كولومبا" الإسبانية جعلها تقع بيد القوات الروسية

06:17 GMT 17.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أشار خبير عسكري إلى الخطأ الذي ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية عندما شنت هجوما باستخدام نوع جديد من الطائرات المسيرة "كولومبا".
وعلق الخبير الروسي يوري كنوتوف، لموقع "لينتار.رو"، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقدت أن العسكريين الروس لن يلاحظوا الطائرة المسيرة، فهي تعمل على ترددات مختلفة، ولها خصائص وإلكترونيات مختلفة. لكنهم أخطأوا في اعتقاداتهم.
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"برادلي" أمريكية تفقد جزءا منها بضربة روسية نوعية
05:53 GMT
وتم اكتشاف الطائرة المسيرة وتم إنزالها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. واتضح أن "كولومبا" تم تجهيزها بـ 1.2 كيلوغرام من البلاستيد وإرسالها إلى منطقة سمولينسك الروسية. ووفقاً لكنوتوف، فإن كييف لن تتخلى عن خططها فيما يتعلق بإيذاء السكان المدنيين الروس.
"كولومبا"، هي طائرة مسيرة إسبانية، يمكنها التحليق لمسافة 270 كيلومترا بسرعة 110 كيلومترا في الساعة. تم تصميمها لضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة، ويتم توجيهها باستخدام نظام بالقصور الذاتي ووحدة "جي بي إس".
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