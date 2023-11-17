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https://sputnikarabic.ae/20231117/رئيسة-مولدوفا-تكشف-سبب-قيام-كلبها-بعض-الرئيس-النمساوي-1083228871.html
رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي
رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي
ذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبتها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:45+0000
2023-11-17T08:45+0000
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وكتبت الصحيفة النمساوية "إكسبرس": "رئيسة جمهورية مولدوفا... اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: "كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص".الرئيس النمساوي نفسه يملك كلبا من سلالة مختلطة يُدعى جولي. يقوم فان دير بيلين بالمشي مع كلبه بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فيينا، ومن وقت لآخر يظهر أيضًا مع حيوانه الأليف في المناسبات.وصل رئيس النمسا في زيارة عمل إلى كيشينيوف، يوم الخميس. وقع الحادث عندما كان الرؤساء يسيرون في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. حاول فان دير بيلين مداعبة الكلب فعضّ يده. وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد رئيس النمسا وعلى يده لزقة طبية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/كلب-بايدن-يهاجم-موظفين-وعناصر-بالخدمة-السرية-ومسؤولون-في-البيت-الأبيض-يعلقون-1079421084.html
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رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي

08:45 GMT 17.11.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة مولدوفا مايا ساندو
رئيسة مولدوفا مايا ساندو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Стрингер
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ذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبتها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق.
وكتبت الصحيفة النمساوية "إكسبرس": "رئيسة جمهورية مولدوفا... اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: "كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص".
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26 يوليو, 11:59 GMT
الرئيس النمساوي نفسه يملك كلبا من سلالة مختلطة يُدعى جولي. يقوم فان دير بيلين بالمشي مع كلبه بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فيينا، ومن وقت لآخر يظهر أيضًا مع حيوانه الأليف في المناسبات.
وصل رئيس النمسا في زيارة عمل إلى كيشينيوف، يوم الخميس. وقع الحادث عندما كان الرؤساء يسيرون في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. حاول فان دير بيلين مداعبة الكلب فعضّ يده. وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد رئيس النمسا وعلى يده لزقة طبية.
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