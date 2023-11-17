https://sputnikarabic.ae/20231117/رئيسة-مولدوفا-تكشف-سبب-قيام-كلبها-بعض-الرئيس-النمساوي-1083228871.html
رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي
رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي
ذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبتها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:45+0000
2023-11-17T08:45+0000
2023-11-17T08:45+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069719560_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_41532de2a2ed126a71d56235074a293b.jpg
وكتبت الصحيفة النمساوية "إكسبرس": "رئيسة جمهورية مولدوفا... اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: "كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص".الرئيس النمساوي نفسه يملك كلبا من سلالة مختلطة يُدعى جولي. يقوم فان دير بيلين بالمشي مع كلبه بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فيينا، ومن وقت لآخر يظهر أيضًا مع حيوانه الأليف في المناسبات.وصل رئيس النمسا في زيارة عمل إلى كيشينيوف، يوم الخميس. وقع الحادث عندما كان الرؤساء يسيرون في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. حاول فان دير بيلين مداعبة الكلب فعضّ يده. وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد رئيس النمسا وعلى يده لزقة طبية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/كلب-بايدن-يهاجم-موظفين-وعناصر-بالخدمة-السرية-ومسؤولون-في-البيت-الأبيض-يعلقون-1079421084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069719560_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_2219557bfbbff016c78b8cc267f90709.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
رئيسة مولدوفا تكشف سبب قيام كلبها بعض الرئيس النمساوي
ذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبتها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في اليوم السابق.
وكتبت الصحيفة النمساوية "إكسبرس": "رئيسة جمهورية مولدوفا... اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: "كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص".
الرئيس النمساوي نفسه يملك كلبا من سلالة مختلطة يُدعى جولي. يقوم فان دير بيلين بالمشي مع كلبه بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فيينا، ومن وقت لآخر يظهر أيضًا مع حيوانه الأليف في المناسبات.
وصل رئيس النمسا في زيارة عمل إلى كيشينيوف، يوم الخميس. وقع الحادث عندما كان الرؤساء يسيرون في باحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. حاول فان دير بيلين مداعبة الكلب فعضّ يده. وفي وقت لاحق، خلال لقاء مع رئيس برلمان الجمهورية إيغور غروسو، شوهد رئيس النمسا وعلى يده لزقة طبية.