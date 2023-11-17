https://sputnikarabic.ae/20231117/سبوتنيك-بالكونغرس-العالمي-للإعلام-في-أبو-ظبي-1083240472.html

"سبوتنيك" بالكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

"سبوتنيك" بالكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

عادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مرة أخرى للمشاركة في أحد أهم الأحداث المرموقة المرتبطة بقطاع الإعلام لهذا العام، وهو "الكونغرس العالمي للإعلام... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

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وتضمن جناح "سبوتنيك" لهذا العام، ستوديو إذاعيا متكاملا، حيث استقبل مذيعو راديو "سبوتنيك" العربية عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية(واس) ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.وخلال المناقشات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مشاركة "سبوتنيك" في الأحداث الإقليمية الكبرى التي ستقام العام المقبل، مثل مؤتمر الاستثمار السنوي.انعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" آ دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة، وسيعقد مؤتمر الإعلام العالمي المقبل في عام 2024.

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