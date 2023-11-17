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"سبوتنيك" بالكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي
"سبوتنيك" بالكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي
عادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مرة أخرى للمشاركة في أحد أهم الأحداث المرموقة المرتبطة بقطاع الإعلام لهذا العام، وهو "الكونغرس العالمي للإعلام... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T14:53+0000
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وتضمن جناح "سبوتنيك" لهذا العام، ستوديو إذاعيا متكاملا، حيث استقبل مذيعو راديو "سبوتنيك" العربية عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية(واس) ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.وخلال المناقشات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مشاركة "سبوتنيك" في الأحداث الإقليمية الكبرى التي ستقام العام المقبل، مثل مؤتمر الاستثمار السنوي.انعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" آ دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة، وسيعقد مؤتمر الإعلام العالمي المقبل في عام 2024.
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حصري, سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
حصري, سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

"سبوتنيك" بالكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

14:53 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 15:08 GMT 17.11.2023)
© Sputnikفريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
فريق وكالة سبوتنيك يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik
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حصري
عادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مرة أخرى للمشاركة في أحد أهم الأحداث المرموقة المرتبطة بقطاع الإعلام لهذا العام، وهو "الكونغرس العالمي للإعلام "جي إم سي"، والذي يقام للمرة الثانية في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام".
وتضمن جناح "سبوتنيك" لهذا العام، ستوديو إذاعيا متكاملا، حيث استقبل مذيعو راديو "سبوتنيك" العربية عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية(واس) ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"

محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة &quot;وام&quot; الإماراتية في مقابلة مع وكالة &quot;سبوتنيك&quot; - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHABسبوتنيك مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
سبوتنيك مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
سبوتنيك مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnik . WAEL MAGDI

المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . WAEL MAGDI

المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
© Sputnikمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"

2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
سبوتنيك مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
3/5
© Sputnik . WAEL MAGDI

المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

4/5
© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
5/5
© Sputnik
مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات
وخلال المناقشات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مشاركة "سبوتنيك" في الأحداث الإقليمية الكبرى التي ستقام العام المقبل، مثل مؤتمر الاستثمار السنوي.
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

© Sputnik

فريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

فريق وكالة &quot;سبوتنيك&quot; يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik

فريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

1/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

2/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

3/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

4/5
© Sputnik

فريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

5/5
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

انعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" آ دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة، وسيعقد مؤتمر الإعلام العالمي المقبل في عام 2024.
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