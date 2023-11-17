https://sputnikarabic.ae/20231117/لحظة-ضرب-صاعقة-لفتاة-على-شاطئ-البحر-تسببت-بمقتلها-على-الفور-فيديو--1083227012.html
لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو
لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو
تعرضت فتاة لصاعقة على شاطئ البحر، تسببت بمقتلها على الفور. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:21+0000
2023-11-17T08:21+0000
2023-11-17T08:21+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ومنذ وقوع الحادث، حثت السلطات المحلية المواطنين والسياح على الابتعاد عن الشاطئ أثناء الطقس القاسي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.وقع الحادث على شاطئ أزول لا بوكيلا في المنطقة الشمالية من قرطاجنة في كولومبيا. وأعلنت السلطات أن السيدة رويلانيس ميريث ريفاس رومان وهي من فنزويلا وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت على الشاطئ عندما تعرضت لضربة صاعقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو
تعرضت فتاة لصاعقة على شاطئ البحر، تسببت بمقتلها على الفور.
ومنذ وقوع الحادث، حثت السلطات المحلية المواطنين والسياح على الابتعاد عن الشاطئ أثناء الطقس القاسي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وقع الحادث على شاطئ أزول لا بوكيلا في المنطقة الشمالية من قرطاجنة في كولومبيا. وأعلنت السلطات أن السيدة رويلانيس ميريث ريفاس رومان وهي من فنزويلا وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت على الشاطئ عندما تعرضت لضربة صاعقة.