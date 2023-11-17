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https://sputnikarabic.ae/20231117/لحظة-ضرب-صاعقة-لفتاة-على-شاطئ-البحر-تسببت-بمقتلها-على-الفور-فيديو--1083227012.html
لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو
لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو
تعرضت فتاة لصاعقة على شاطئ البحر، تسببت بمقتلها على الفور. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:21+0000
2023-11-17T08:21+0000
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ومنذ وقوع الحادث، حثت السلطات المحلية المواطنين والسياح على الابتعاد عن الشاطئ أثناء الطقس القاسي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.وقع الحادث على شاطئ أزول لا بوكيلا في المنطقة الشمالية من قرطاجنة في كولومبيا. وأعلنت السلطات أن السيدة رويلانيس ميريث ريفاس رومان وهي من فنزويلا وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت على الشاطئ عندما تعرضت لضربة صاعقة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة ضرب صاعقة لفتاة على شاطئ البحر تسببت بمقتلها على الفور... فيديو

08:21 GMT 17.11.2023
© Photo / twitterمشاهد متداولة لقيام صاعقة بضرب فتاة على شاطئ البحر
مشاهد متداولة لقيام صاعقة بضرب فتاة على شاطئ البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo / twitter
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تعرضت فتاة لصاعقة على شاطئ البحر، تسببت بمقتلها على الفور.
ومنذ وقوع الحادث، حثت السلطات المحلية المواطنين والسياح على الابتعاد عن الشاطئ أثناء الطقس القاسي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وقع الحادث على شاطئ أزول لا بوكيلا في المنطقة الشمالية من قرطاجنة في كولومبيا. وأعلنت السلطات أن السيدة رويلانيس ميريث ريفاس رومان وهي من فنزويلا وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت على الشاطئ عندما تعرضت لضربة صاعقة.
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