https://sputnikarabic.ae/20231117/نائب-رئيس-الوزراء-الوفد-الروسي-في-قمة-أبيك-أجرى-محادثات-إيجابية-مع-بعض-القادة-1083221993.html
نائب رئيس الوزراء: الوفد الروسي في قمة "أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة
نائب رئيس الوزراء: الوفد الروسي في قمة "أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفتشوك، أن الوفد الروسي في قمة" أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T00:55+0000
2023-11-17T00:55+0000
2023-11-17T00:55+0000
قمة أبيك
نائب رئيس الوزراء
روسيا
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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال أفتشوك للصحفيين، "لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع عدد من القادة بطريقة طبيعة جدا، وإيجابية واقتصادية".وتعقد قمة" أبيك" يومي 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، ويترأس الوفد الروسي إلى المنتدى نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة أبيك, نائب رئيس الوزراء, روسيا
قمة أبيك, نائب رئيس الوزراء, روسيا
نائب رئيس الوزراء: الوفد الروسي في قمة "أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفتشوك، أن الوفد الروسي في قمة" أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة.
سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال أفتشوك للصحفيين، "لقد أتيحت لنا الفرصة
للتحدث مع عدد من القادة بطريقة طبيعة جدا، وإيجابية واقتصادية".
وتعقد قمة" أبيك" يومي 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، ويترأس الوفد الروسي إلى المنتدى نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.