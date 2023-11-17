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https://sputnikarabic.ae/20231117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-السيطرة-على-كامل-الجزء-الغربي-من-مدينة-غزة-1083226423.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة، لافتًا إلى أن قواته تتقدم الآن إلى المرحلة... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T07:57+0000
2023-11-17T07:57+0000
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال زيارة غالانت إلى مركز قيادة الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس.وقال غالانت إن "القوات الإسرائيلية تتصرف بدقة وحزم وحسم وبتنسيق عالٍ للغاية بين الجو والبحر والبر وهي مصحوبة بمعلومات استخبارية قوية وشاملة للغاية".وأضاف: "وصلت اليوم إلى مقر الفرقة التي تعمل قواتها الخاصة أيضًا داخل مستشفى الشفاء. هناك نتائج مهمة، والعملية مستمرة ويتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكنها حازمة للغاية".وأردف: "كلما عمقنا هذه العملية، وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر، وأسقطنا المزيد من رؤساء التنظيمات، كلما زادت فرصة إعادة المختطفين لدينا، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يعثر-على-جثة-مجندة-كانت-من-بين-الرهائن-قرب-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1083224216.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة

07:57 GMT 17.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة، لافتًا إلى أن قواته تتقدم الآن إلى المرحلة التالية من الهجوم.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال زيارة غالانت إلى مركز قيادة الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس.
وقال غالانت إن "القوات الإسرائيلية تتصرف بدقة وحزم وحسم وبتنسيق عالٍ للغاية بين الجو والبحر والبر وهي مصحوبة بمعلومات استخبارية قوية وشاملة للغاية".
وأضاف: "وصلت اليوم إلى مقر الفرقة التي تعمل قواتها الخاصة أيضًا داخل مستشفى الشفاء. هناك نتائج مهمة، والعملية مستمرة ويتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكنها حازمة للغاية".

وتابع: "في اليوم الأخير انتهينا فيه من السيطرة وتطهير الجزء الغربي بأكمله من مدينة غزة"، لافتًا إلى أن المرحلة التالية من الهجوم قد بدأت.

وأردف: "كلما عمقنا هذه العملية، وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر، وأسقطنا المزيد من رؤساء التنظيمات، كلما زادت فرصة إعادة المختطفين لدينا، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة مجندة كانت من بين الرهائن قرب مستشفى الشفاء في غزة
06:26 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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