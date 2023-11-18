https://sputnikarabic.ae/20231118/إعلام-مسؤولون-في-كييف-يشتكون-من-إعادة-توجيه-الأسلحة-من-أوكرانيا-إلى-إسرائيل-1083259854.html
إعلام: مسؤولون في كييف يشتكون من إعادة توجيه الأسلحة من أوكرانيا إلى إسرائيل
إعلام: مسؤولون في كييف يشتكون من إعادة توجيه الأسلحة من أوكرانيا إلى إسرائيل
أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بأن النواب الأوكرانيين، اشتكوا من نقص الذخيرة على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة توجيه الذخائر المخصصة لأوكرانيا... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T10:55+0000
2023-11-18T10:55+0000
2023-11-18T11:00+0000
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وقالت الصحيفة نقلا عن النائب الأوكراني، إيجور تشيرنيكوف: "الوضع معقد للغاية، إن قدراتنا على القصف وإطلاق النار بالدرجة المطلوبة آخذة في الانخفاض بسبب نقص الذخيرة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة، تخطط لنقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا.أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب قيام الحلف بتوريد الأسلحة لأوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية،في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثيرا سلبيا.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-قوارب-إنزال-أوكرانية-محملة-بالجنود-على-محور-خيرسون-1083257472.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: مسؤولون في كييف يشتكون من إعادة توجيه الأسلحة من أوكرانيا إلى إسرائيل
10:55 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 18.11.2023)
أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بأن النواب الأوكرانيين، اشتكوا من نقص الذخيرة على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة توجيه الذخائر المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن النائب الأوكراني، إيجور تشيرنيكوف: "الوضع معقد للغاية، إن قدراتنا على القصف وإطلاق النار بالدرجة المطلوبة آخذة في الانخفاض بسبب نقص الذخيرة".
وأشارت النائبة في البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، إلى أنها غالبا ما تزور الجبهة، لكنها الآن تخشى الذهاب إلى هناك، لأن "الجنود ليس لديهم ذخيرة ليطلقوا النار، حرفيا"، بحسب قولها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة، تخطط لنقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا.
أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب قيام الحلف بتوريد الأسلحة لأوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
.
وقالت وزارة الخارجية الروسية،في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثيرا سلبيا.