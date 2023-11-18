https://sputnikarabic.ae/20231118/اتفاق-وشيك-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-زيلينسكي-قواتنا-ستضطر-للتراجع-إذا-توقف-الدعم-الغربي-1083265459.html

اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة.. زيلينسكي: قواتنا ستضطر للتراجع إذا توقف الدعم الغربي

اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة.. زيلينسكي: قواتنا ستضطر للتراجع إذا توقف الدعم الغربي

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر فلسطيني قوله، إن هناك "انفراجة" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T13:49+0000

2023-11-18T13:49+0000

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اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة..زيلينسكي: قواتنا ستضطر للتراجع إذا توقف الدعم الغربي اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة..زيلينسكي: قواتنا ستضطر للتراجع إذا توقف الدعم الغربي

أنباء عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة مقابل صفقة لتبادل أسرىوأضاف المصدر أن "هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة "حماس" وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان".وأوضح أن "هناك توافقا بين (حماس) وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ".إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس الجمعة، أن إسرائيل تصدت لضغوطات دولية كبيرة، طالبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن " تل أبيب ستوافق على وقف قصير جدًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد كبير من الرهائن، علمًا أنه لا اتفاق حتى الآن حول صفقة لإطلاق سراح رهائن من قطاع غزة".في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، حلمي البلبيسي، إن القادة الإسرائيليين يقفون ضد أي هدنة تسمح بإدخال مساعدات ووقود لقطاع غزة حتى مع الضغط الأمريكي المعلن.وأوضح أن الاقتراح المدعوم أمريكيا يوافق على هدنة لأربع ساعات يوميا، وهذا لا يكفي لإدخال المساعدات، أما الاقتراح الفلسطيني فيقترح هدنة ثلاثة أيام إلى خمسة أيام.وأضاف أنه يتم تذليل كامل العقبات أمام وقف القتال عن طريق الجهود العربية والدولية، في ممارسة الضغوط على إسرائيل وتهديدها بوقف العلاقات والاتفاقيات."حزب الله" يشن أعنف هجوم منذ أسبوعين على مواقع عسكرية إسرائيليةأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، شن 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن 3 من مواطنيها أصيبوا بجروح جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.وفي بيانات منفصلة، قال "حزب الله" إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.وأضاف أنه استهدف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري، كما أعلن عن هجوم بمسيرتين هجوميتين على موقع "المطلة" العسكري.ويعد هذا الهجوم الأعنف لـ"حزب الله" منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.في هذا الإطار، قال الخبير العسكري، اللواء عبدالرحمن شحيتلي، إن إسرائيل صعّدت هجماتها ضد مساكن مدنية خلال اليومين الماضيين، متجاوزة الحدود المرسومة لقواعد الاشتباك المعهودة.وأكد أن القرار الإسرائيلي بالحرب في شمال لبنان متوقف على الدعم الأمريكي للخطوة التي تعد صعبة، نظرا لقلة الإمكانيات لخوض هذه المعركة دون دعم أمريكي وغربي.وأوضح أن هناك مشكلة في إسرائيل تتمثل في عدم ثقة المستوطنين في الجيش، ويظهر ذلك بعد رفض المستوطنين العودة لأماكنهم في شمال فلسطين المحتلة، بعد الفشل في حماية المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.زيلينسكي يؤكد أن قواته ستضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب لكييفنقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن الرئيس الأوكراني، أن القوات الأوكرانية ستضطر للتراجع إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم لبلاده.وأضاف زيلينسكي، في اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام، إنه "في الوقت الحالي، يركز على الحصول على المساعدة من الغرب الذي تحول انتباههم وانتقل لمنطقة ثانية، بسبب الوضع في الشرق الأوسط ولأسباب أخرى، مؤكدا أنه دون دعمهم، ستقوم قواته بالتراجع".إلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "فورين أفيرز" الأمريكية، أنه "على الولايات المتحدة أن تبدأ مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن استراتيجية تقوم على استعداد كييف للتفاوض على وقف لإطلاق النار مع روسيا"، مؤكدة "حاجة القوات الأوكرانية إلى الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الأعمال الدفاعية".حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي رضوان قاسم، إن الوضع في البيت الأبيض مأزوم إلى حد كبير بخصوص المساعدات، وخاصةً أنه فتح جبهتين في آن واحد، وهو ما سيتسبب في مشكلة كبيرة، لأن واشنطن لا تستطيع مساعدة ودعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه.وأوضح أن الأمور في أوكرانيا تبتعد عن إنجاز أي نصر كما كانت تعتقد أمريكا وحلفاؤها من حلف الناتو، بالرغم من المساعدات التي قُدمت لكييف إلا أن كل المحاولات فشلت، وهذا ما جعل أمريكا وحلفاءها يتخلون عن هذا الدعم".وأضاف أن "أمريكا تخلت عن كييف وزيلينسكي واتجهت بأنظارها إلى إسرائيل، لأنها تعتقد أنها يمكن أن تحقق إنجازًا معينًا في إسرائيل، وهذا يبين للعالم مدى السياسات المتقلبة في أمريكا وسياستها الفاشلة التي استخدمتها طوال الفترة الماضية".حركتا "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" تعلنان الانحياز للجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريعقررت حركتا "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، الذي يتولى أيضا منصب حاكم إقليم دارفور، التخلي عن حيادهما والانضمام للجيش السوداني في صراعه مع قوات الدعم السريع، التي سيطرت على 3 ولايات في دارفور بشكل كامل.وأرجع كل من جبريل إبراهيم ومناوي، الانحياز للجيش السوداني، على خلفية استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين ونهبها للممتلكات، كما تحدثا عن أيادٍ خارجية تشارك في هذا القتال، تهدف لتنفيذ أجندة تصب باتجاه تفتيت وتقسيم السودان.وتُعد قوات حركة العدل والمساواة وتحرير السودان، جزءا من القوة المشتركة لحماية المدنيين، التي جرى تشكيلها في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، لتتولى مهام ذات صلة بتأمين المساعدات، خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السوداني، عمار العركي، إن التقدم الذي يحققه الجيش السوداني في صراعه ضد قوات الدعم السريع، و أيضا المؤشرات على تحقيقه انتصارات على المستوى السياسي والعسكري، دفع الحركتان لمراجعة مواقفهما من مسألة الحياد وإعلان انحيازهم رسميا للجيش السوداني .وأضاف أن المتغيرات التي حدثت أيضا على مستوى الإقليم ، بسبب إغارة قوات الدعم السريع على بعض المواقع التي تخضع لسيطرة حركتا العدل والمساواة و تحرير السودان في الفاشر و نيالا، هددت سلطة زعيم حركة تحرير السودان كحاكم لإقليم دارفور.وأوضح أن القبائل التي تتشكل منها الحركتين هم الآن في صراع ومواجهة مع قوات الدعم السريع، وبالتالي أصبح موقف الحياد من الجانب السياسي أو العسكري أو القبلي أو المصلحي الضيق لزعيما الحركتين غير مجدٍ.اقتصاديا.. البنك الدولي يحذر من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالميحذّر البنك الدولي من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعًا سيئًا.وأشار البنك تحديدًا إلى آثار مباشرة على السلع الأساسية خاصة النفط والأغذية، راسمًا 3 سيناريوهات متوقعة وفق تطور الأحداث.وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، إندرميت غيل، في تقرير، إن النزاع بين إسرائيل و"حماس" يأتي فيما تضغط الحرب الروسية - الأوكرانية على الأسواق، التي أحدثت "أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات، لافتا أنه كان لذلك تداعيات تسببت في اضطرابات للاقتصاد العالمي، لا تزال قائمة حتى اليوم" .وأكد غيل أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، لأنه إذا تصاعد النزاع فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود"، من الحرب في أوكرانيا، والنزاع في الشرق الأوسط.في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د.بيير عازار، إن "هنالك تضخيما حول انعاكاسات ما يحصل في غزة على الاقتصاد ومسرح الواقع الدولي".وأضاف أن "ما يحصل داخل إسرائيل لا ينعكس مباشرةً عليها لأن قوة إسرائيل لا تستمدها من عناصرها الموجودة داخل إسرائيل، ولأن إسرائيل لديها تأثير كبير على ما يعرف بالرأسمالية الموجودة عبر العالم".وتابع أن "إسرائيل لديها تأثير مباشر على مؤسسات التصنيف الائتماني وتؤثر على ما يعرف بنظام سويفت والتي ساهمت بشكل كبير لمحاولة إخراج روسيا من نظام سويفت".

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