https://sputnikarabic.ae/20231118/البرغوثي-لـسبوتنيك-واشنطن-وتل-أبيب-تسعيان-لاحتلال-قطاع-غزة-ولن-نسمح-بذلك-1083260842.html

البرغوثي لـ"سبوتنيك": واشنطن وتل أبيب تسعيان لاحتلال قطاع غزة ولن نسمح بذلك

البرغوثي لـ"سبوتنيك": واشنطن وتل أبيب تسعيان لاحتلال قطاع غزة ولن نسمح بذلك

أكد أمين عام "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مشاركة إسرائيل في العبث بشؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب،... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T11:27+0000

2023-11-18T11:27+0000

2023-11-18T11:27+0000

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طوفان الأقصى

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى البرغوثي أنه، "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لم تنجح تل أبيب سوى في قتل المدنيين العزل وتدمير المستشفيات على رؤوس جرحاها وترحيل سكان الشمال قسرا إلى الجنوب، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب عدة خلال العدوان (إبادة جماعية – تطهير عرقي – ترحيل قسري)".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/الاتحاد-الأوروبي-حماس-لن-تكون-قادرة-على-السيطرة-على-قطاع-غزة-1083256199.html

https://sputnikarabic.ae/20231118/سرايا-القدس-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-وجرافة--1083254828.html

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