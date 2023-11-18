https://sputnikarabic.ae/20231118/الجزائريون-يوجهون-رسالة-ضخمة-إلى-فلسطين-من-قلب-ملعب-فيديو-1083258496.html
الجزائريون يوجهون رسالة "ضخمة" إلى فلسطين من قلب ملعب... فيديو
الجزائريون يوجهون رسالة "ضخمة" إلى فلسطين من قلب ملعب... فيديو
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بقيام مشجعي نادي "مولودية" الجزائري، بكتابة رسالة على شكل "شعار" موجّه بشكل خاص للفلسطنيين، يحمل رسالة مشجعة لأبناء... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T10:22+0000
2023-11-18T10:22+0000
2023-11-18T10:31+0000
الجزائر
العالم العربي
غزة
اسرائيل
نادي الفيديو
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وقالت الصحيفة إن "نادي"المولودية" الجزائري، قام بتنفيذ هذا العمل التضامني الرائع خلال مواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" الجزائري".وجاء في نص الرسالة المكتوبة من أنصار الفريق: "المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار"، كما تم رسم صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة.وجدد الجزائريون تضامنهم مع القضية الفلسطينية، التي تعلقوا بها منذ سنوات عديدة، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية.وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى أن هذه الرسالة ستكون عابرة للقارات، واستغل أنصار النادي الجزائري "المولودية"، هذه المواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" لإيصال رسالتهم عبر المباراة للعالم أجمع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, غزة, اسرائيل, نادي الفيديو
الجزائر, العالم العربي, غزة, اسرائيل, نادي الفيديو
الجزائريون يوجهون رسالة "ضخمة" إلى فلسطين من قلب ملعب... فيديو
10:22 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 18.11.2023)
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بقيام مشجعي نادي "مولودية" الجزائري، بكتابة رسالة على شكل "شعار" موجّه بشكل خاص للفلسطنيين، يحمل رسالة مشجعة لأبناء غزة.
وقالت الصحيفة إن "نادي"المولودية" الجزائري، قام بتنفيذ هذا العمل التضامني الرائع خلال مواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" الجزائري".
وجاء في نص الرسالة المكتوبة من أنصار الفريق: "المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار"، كما تم رسم صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة.
وجدد الجزائريون تضامنهم مع القضية الفلسطينية
، التي تعلقوا بها منذ سنوات عديدة، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى أن هذه الرسالة ستكون عابرة للقارات، واستغل أنصار النادي الجزائري "المولودية"، هذه المواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" لإيصال رسالتهم عبر المباراة للعالم أجمع.