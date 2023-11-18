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https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أرض-جو-أطلق-من-لبنان-باتجاه-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-1083251353.html
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T01:20+0000
2023-11-18T01:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-إسرائيلية-بعد-ضرب-3-تجمعات-صباحا--عاجل-1083240371.html
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أخبار حزب الله, العالم, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

01:20 GMT 18.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.
كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا
أمس, 14:23 GMT
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
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