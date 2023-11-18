https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-بإخلاء-مجمع-الشفاء-في-غزة-خلال-ساعة-واحدة-1083253419.html

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، صباح اليوم السبت، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T06:44+0000

2023-11-18T06:44+0000

2023-11-18T06:44+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082030149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc7d5e76ca6f922b1faee0568180fc48.jpg

ونقلت صحيفة "الراي" عن التلفزيون الفلسطيني أن قوات الجيش الإسرائيلي المحاصرة لمجمع "الشفاء" أمهلت الأطقم الطبية والمرضى والنازحين داخل المجمع ساعة واحدة فقط لإخلاء المجمع.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الجمعة، عن وفاة 40 شخصا، خلال ستة أيام، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على مستشفى "الشفاء" غربي مدينة غزة.وأوضحت الوزيرة أنه: "منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدء حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، قتل 40 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، نتيجة الحصار المفروض على المستشفى، وانعدام الوقود اللازم للكهرباء. وأطباؤنا هناك بدون ماء وطعام".وأضافت الكيلة إن مستشفى "الشفاء"، الذي يضم بالإضافة إلى الجرحى والمرضى، ما لا يقل عن ستة آلاف شخص لجأوا من القصف الإسرائيلي، هو المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل في الجزء الشمالي من قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن جيشه تمكن من دخول مركز الشفاء الطبي في غزة؛ مؤكدا أنه كان لدى الجيش الإسرائيلي "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من الأسرى في المستشفى، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/وكالة-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-يتسبب-في-مقتل-26-فلسطينيا-أغلبهم-من-الأطفال-1083251505.html

https://sputnikarabic.ae/20231117/أردوغان-نتيجة-العملية-الإسرائيلية-لم-يبق-من-قطاع-غزة-شيء-1083249170.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى