https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-نحو-25-قذيفة-من-لبنان-باتجاه-حدوده-الشمالية-1083259337.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان باتجاه حدوده الشمالية
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان باتجاه حدوده الشمالية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان، نحو الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات". 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T10:37+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مدفعي نحو مصادر إطلاق النار وتهاجم في هذه الأثناء أهدافا إرهابية لحزب الله".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف موقعي "حدب البستان" و"الراهب" الإسرائيليين، قرب الحدود الجنوبية للبنان.وقال الحزب، في بيان له، إنه "استهدف الموقع بصواريخ موجهة"، مضيفا أنه "حقق إصابات مباشرة في الموقع". كما أعلن "حزب الله"، استهداف موقع "الراهب" الإسرائيلي، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق من اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها، عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت الواقع في 18-11-2023".وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل"، منوها إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتراض صاروخ "أرض - جو"، أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان، باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ، الذي أُطلق من لبنان".وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أرض-جو-أطلق-من-لبنان-باتجاه-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-1083251353.html
https://sputnikarabic.ae/20231115/لافروف-إيران-ولبنان-لا-تريدان-التورط-في-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083168352.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان باتجاه حدوده الشمالية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان، نحو الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مدفعي نحو مصادر إطلاق النار وتهاجم في هذه الأثناء أهدافا إرهابية لحزب الله".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف موقعي "حدب البستان" و"الراهب" الإسرائيليين
، قرب الحدود الجنوبية للبنان.
وقال الحزب، في بيان له، إنه "استهدف الموقع بصواريخ موجهة"، مضيفا أنه "حقق إصابات مباشرة في الموقع". كما أعلن "حزب الله"، استهداف موقع "الراهب" الإسرائيلي، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق من اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية
من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.
وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها، عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت الواقع في 18-11-2023".
وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل"، منوها إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتراض صاروخ "أرض - جو"، أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان، باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ، الذي أُطلق من لبنان".
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.