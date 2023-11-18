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الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-إصداره-أمرا-بإخلاء-مجمع-الشفاء-الطبي--عاجل-1083257572.html
الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي
الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه لم يطلب من أحد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T09:28+0000
2023-11-18T09:42+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "لم نأمر بإخلاء المرضى والمصابين أو الطاقم الطبي والعاملين من المستشفى".وأشار الجيش إلى أنه "قبل طلبًا من مدير مستشفى الشفاء بتميكن عدد من النازحين من الخروج عبر طريق آمن".وتابع المدير العام: "سنضع طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم لمستشفيات أخرى"، مشيرا إلى أنه "نتوقع أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم في الطريق".
https://sputnikarabic.ae/20231118/الاتحاد-الأوروبي-حماس-لن-تكون-قادرة-على-السيطرة-على-قطاع-غزة-1083256199.html
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غزة, اسرائيل, العالم العربي
غزة, اسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي

09:28 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 09:42 GMT 18.11.2023)
© AP Photo / Ali Mahmoudنقل طفل فلسطيني أصيب في غارات إسرائيلية إلى مستشفى الشفاء بغزة، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
نقل طفل فلسطيني أصيب في غارات إسرائيلية إلى مستشفى الشفاء بغزة، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Ali Mahmoud
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه لم يطلب من أحد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "لم نأمر بإخلاء المرضى والمصابين أو الطاقم الطبي والعاملين من المستشفى".
وأضاف في البيان: "الطاقم الطبي لمستشفى الشفاء سيبقى موجودًا لرعاية المرضى الذين لا يستطيعون الإخلاء".
وأشار الجيش إلى أنه "قبل طلبًا من مدير مستشفى الشفاء بتميكن عدد من النازحين من الخروج عبر طريق آمن".
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08:46 GMT

ومن جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة: "الجيش الإسرائيلي أجبر وطرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء"، مؤكدا أن "6 من مرضى غسل الكلى و22 من العناية المركزة قتلوا".

وتابع المدير العام: "سنضع طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم لمستشفيات أخرى"، مشيرا إلى أنه "نتوقع أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم في الطريق".
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