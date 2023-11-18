https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-إصداره-أمرا-بإخلاء-مجمع-الشفاء-الطبي--عاجل-1083257572.html

الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي

الجيش الإسرائيلي ينفي إصداره أمرا بإخلاء مجمع الشفاء الطبي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه لم يطلب من أحد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T09:28+0000

2023-11-18T09:28+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "لم نأمر بإخلاء المرضى والمصابين أو الطاقم الطبي والعاملين من المستشفى".وأشار الجيش إلى أنه "قبل طلبًا من مدير مستشفى الشفاء بتميكن عدد من النازحين من الخروج عبر طريق آمن".وتابع المدير العام: "سنضع طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم لمستشفيات أخرى"، مشيرا إلى أنه "نتوقع أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم في الطريق".

https://sputnikarabic.ae/20231118/الاتحاد-الأوروبي-حماس-لن-تكون-قادرة-على-السيطرة-على-قطاع-غزة-1083256199.html

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