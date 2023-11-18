https://sputnikarabic.ae/20231118/الخارجية-الفلسطينية-إخلاء-مجمع-الشفاء-هو-أبشع-أشكال-الإبادة-الجماعية-المتواصلة-بحق-شعبنا-1083263350.html

الخارجية الفلسطينية: إخلاء مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: إخلاء مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T12:44+0000

2023-11-18T12:44+0000

2023-11-18T12:44+0000

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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق أيضا من الكارثة الإنسانية والبيئية، التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة".وأكدت أن "ما يجري هو ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين، الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة".واتهمت الخارجية الفلسطينية "جيش الاحتلال بالقيام بتوسيع رقعة جرائمه بالتدريج لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم الصحية والطبية في عموم قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه لم يطلب من أحد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وأوضح، في بيان، عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، قائلا: "لم نأمر بإخلاء المرضى والمصابين أو الطاقم الطبي والعاملين من المستشفى".من جانبه، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أنه هناك 120 جريحا من أصل 650 في مجمع الشفاء الطبي، من بينهم أطفال خدج، مشيرا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم إبلاغه للمساعدة في إخلائهم، بحسب قوله.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-إصداره-أمرا-بإخلاء-مجمع-الشفاء-الطبي--عاجل-1083257572.html

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