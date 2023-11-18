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الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون"- عاجل
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الدفاعات-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-مضادين-للسفن-من-طراز-نبتون--عاجل-1083260370.html
الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون"- عاجل
الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون"- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا وتمكنت من إسقاط عدة صواريخ موجهة مضادة للسفن. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:06+0000
2023-11-18T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "خلال اليوم الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن "نبتون" و20 طائرة بدون طيار و5 قذائف هيمارز".وأشارت الدفاع إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 20 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، 536 طائرة عسكرية أوكرانية، و254 طائرة هليكوبتر، و9009 طائرة بدون طيار ، و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ، و13464 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1185 قاذفة صواريخ متعددة، و7128 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15369 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون"- عاجل

11:06 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا وتمكنت من إسقاط عدة صواريخ موجهة مضادة للسفن.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "خلال اليوم الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن "نبتون" و20 طائرة بدون طيار و5 قذائف هيمارز".
وأضافت الدفاع في بيانها: "تم إسقاط صاروخين نبتون مضادين للسفن وخمسة قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" بوسائل الدفاع الجوي".
وأشارت الدفاع إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 20 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
11:02 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، 536 طائرة عسكرية أوكرانية، و254 طائرة هليكوبتر، و9009 طائرة بدون طيار ، و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ، و13464 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1185 قاذفة صواريخ متعددة، و7128 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15369 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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