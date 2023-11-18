https://sputnikarabic.ae/20231118/الدفاع-السورية-تعلن-إسقاط-4-طائرات-مسيرة-في-ريفي-حلب-واللاذقية-1083265957.html
الدفاع السورية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية
الدفاع السورية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T13:50+0000
2023-11-18T13:50+0000
2023-11-18T13:50+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "سانا" السورية، بيان وزارة الدفاع السورية، أن "وحدات من الجيش السوري على اتجاه ريفي حلب واللاذقية، تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من تدمير وإسقاط أربع طائرات مسيرة".وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير 4 طائرات مسيرة في أرياف إدلب وحماة وحلب، تابعة للتنظيمات الإرهابية كانت تحاول الاعتداء على القرى الآمنة وبعض النقاط العسكرية.كما تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة جورين في ريف حماة الشمالي، مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويبلغ طولها أربعة أمتار وأجنحتها ستة أمتار ومحملة بمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الدفاع السورية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية.
ونقلت
وكالة "سانا" السورية، بيان وزارة الدفاع السورية، أن "وحدات من الجيش السوري على اتجاه ريفي حلب واللاذقية، تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من تدمير وإسقاط أربع طائرات مسيرة".
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير 4 طائرات مسيرة في أرياف إدلب وحماة وحلب، تابعة للتنظيمات الإرهابية كانت تحاول الاعتداء على القرى الآمنة وبعض النقاط العسكرية.
كما تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة جورين في ريف حماة الشمالي، مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويبلغ طولها أربعة أمتار وأجنحتها ستة أمتار ومحملة بمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.