https://sputnikarabic.ae/20231118/الرئاسة-الفلسطينية-الحلول-العسكرية-أثبتت-فشلها-والاحتلال-يجر-المنطقة-لحروب-1083262546.html

الرئاسة الفلسطينية: الحلول العسكرية أثبتت فشلها وإسرائيل تجر المنطقة إلى حروب

الرئاسة الفلسطينية: الحلول العسكرية أثبتت فشلها وإسرائيل تجر المنطقة إلى حروب

أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، عن "استغرابها من أن الإدارة الأمريكية، ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة". 18.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن بلاده "تجدد مطالبتها للإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد أبو ردينة أنه "ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مرة أخرى، بأن "هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، وبأن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي"، بحسب قوله.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/وزير-الخارجية-الأردني-حرب-إسرائيل-في-غزة-ليست-دفاعا-عن-النفس-وإنما-عدوان-سافر-1083254521.html

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